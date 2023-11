Milan, a gennaio follie per il giocatore: la rivelazione accende i tifosi

Il Milan è pronto a fare follie per un nuovo acquisto nel prossimo mercato di gennaio: la recente rivelazione in diretta accende i tifosi

Dopo un inizio di stagione altalenante, il Milan si prepara al ritorno in campo post sosta nazionali per sfidare la Fiorentina. Una gara ostica quella contro i Viola, distanti solamente 3 punti in classifica, che precederà un altro difficile incrocio, contro il Borussia Dortmund, valido per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Senza Giroud squalificato e Leao infortunato, i rossoneri dovranno affidarsi all’ex Jovic per provare a superare gli uomini di Vincenzo Italiano. Non un’impresa semplice dato lo scarso rendimento dell’attaccante serbo nelle sue primissime apparizioni in quel di San Siro.

L’attuale terzo posto del club, con 1 solo punto di vantaggio sul Napoli quarto e due sull’Atalanta quinta, non tranquillizza affatto i tifosi e anche la società è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima sessione di calciomercato a gennaio.

Milan, pronte follie per il colpo invernale: l’annuncio in diretta

Secondo quanto dichiarato dal giornalista esperto di mercato, Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione “La Domenica Esplosiva” sul canale Twitch di TVPlay, il Milan risulterebbe essere la squadra più scatenata in prospettiva invernale.

Due sono i profili ricercati: quello del difensore e quello dell’attaccante. Secondo Bargiggia, però, c’è un giocatore per il quale “Il club farebbe carte false”. Parliamo di Lloyd Kelly, centrale classe 1998 del Bournemouth in scadenza di contratto nel 2024.

Il difensore inglese ha un valore di mercato di circa 18 milioni di euro, ma il rischio di perderlo a parametro zero potrebbe spingere la società di Premier League a fare anche un piccolo sconto ai rossoneri. La concorrenza però è agguerritissima, su tutti quella del Tottenham.

In alternativa, il Milan ha iniziato a mettere gli occhi anche su un profilo meno noto, parliamo di Finn va Breemen, classe 2000 in forze al Basilea. E’ sicuramente un giocatore meno esperto del sopracitato Kelly, ma il suo costo è irrisorio, essendo approdato nel massimo campionato Svizzero per appena 1 milione di euro la scorsa estate.

La società rossonera ha dunque già mosso i primi passi e studia diverse alternative nella speranza di trovare il giocatore giusto per un maggior equilibrio difensivo, mancato a sorpresa all’inizio di questa stagione. I tifosi iniziano a scaldarsi, il mercato si avvicina.