Mercato Juve a gennaio: i piani di Giuntoli passano da Ronaldo

La Juventus sta studiando un strategia per il mercato invernale: il piano di Giuntoli passa anche da quello che succederà con CR7

Da quando è arrivato a Torino, Cristiano Giuntoli si è trovato a dover lavorare con un budget risicatissimo: in estate, non a caso, è arrivato solamente Timothy Weah. Anche nel mercato di gennaio, seppur la volontà sia quella di consegnare ad Allegri dei rinforzi per la corsa scudetto, le Juventus non ha intenzione di spendere troppo e anche la questione legata a Cristiano Ronaldo influirà.

È nota la richiesta del cinque volte Pallone d’Oro nei confronti del club piemontese, a cui viene imputato di dovere 19,9 milioni di euro al portoghese. Una somma importante che la Juventus continua a ribadire di non doverla riconoscere a CR7, tanto che come si può leggere nel bilancio quella cifra non è stata accantonata dai bianconeri. Domani sarà una giornata importante in questo senso e Giuntoli osserva con grande attenzione.

Juve-CR7, domani l’udienza: il portoghese continua a chiedere 19,9 milioni

Nella giornata di domani a Torino si terrà l’udienza per la causa intentata da Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus: entro aprile è attesa la pronuncia definitiva sulla questione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non si può escludere che la decisione al riguardo possa arrivare entro la fine del 2023. Questo scenario potrebbe incidere, e non poco, anche sul mercato invernale della Juve. Nel caso in cui il club piemontese dovesse riservare quei 19,9 milioni di euro a Cristiano Ronaldo, infatti, i margini di manovra per rinforzare la squadra a gennaio si ridurrebbero ulteriormente.

Anche per questo motivo, non si possono escludere due scenari per il calciomercato invernale: il primo è che la Juventus decida di restare così com’è, considerando il fatto che la posizione in classifica è perfettamente in linea con l’obiettivo stagionale (la qualificazione alla prossima Champions League). Il secondo scenario è quello che vedrebbe una cessione ‘pesante’ come, ad esempio, quella di Samuel Iling-Junior: sull’inglese è forte il pressing del Tottenham, che lo ha visionato anche negli ultimi impegni. Insomma, Cristiano Ronaldo potrebbe influire ancora sulle sorti della Vecchia Signora nonostante non sia più bianconero da anni ormai.