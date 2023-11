Bufera nerazzurra: sconfitta a tavolino e ricorso UFFICIALE

La presa di posizione ufficiale non si è fatta attendere: il ricorso è immediato e apre le porte a un nuovo caso

Oltre ai verdetti del campo, in queste ore a calamitare l’attenzione mediatica in queste fredde ore invernali sono state anche le decisioni fuori dai perimetri di gioco. In Inghilterra, con il caso Everton, ma non solo.

No, questa volta non ci stiamo riferendo a vicende calcistiche. Il tema di riferimento concerne invece il mondo del basket. In particolar modo il caso spinoso, non ancora concluso, che vede protagonisti la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Novipiù Monferrato Basket. La compagine laziale, infatti, dopo aver vinto la sfida con la Novipiù Monferrato per 71-86, si era visto sfuggire dalle mani il risultato del campo a causa del verdetto del giudice sportivo. Ai nerazzurri, infatti, è stata comminata la sconfitta a tavolino con il risultato di 20-0 per “mancanza di un atleta rispetto al minimo di 10 atleti iscritti a referto”.

Ricorso UFFICIALE del Latina contro la sconfitta a tavolino: i dettagli

Il ribaltone ufficiale si è materializzato il 12 novembre. Tuttavia, il caso non è ancora chiuso. Nelle scorse ore, infatti, il Latina ha diramato un comunicato con il quale ha reso noto di aver presentato ufficialmente il ricorso per la sentenza del giudice sportivo della scorsa settimana.

Di seguito la nota: “La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con riferimento al comunicato ufficiale n. 224 del 14/11/2023 della Federazione Italiana Pallacanestro e a quanto disposto dal giudice sportivo nazionale, comunica di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva Giudicante tramite lo studio dell’avvocato Matteo Sperduti, consulente legale della società”.

Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo si potranno creare i presupposti per un nuovo colpo di scena. Si tratta di una questione che, volente o nolente, si sta prendendo le luci della ribalta del mondo cestistico italiano. Vi forniremo ulteriori ragguagli se trapeleranno ulteriori novità.