Sospiro di sollievo per Zielinski: le ultime sul centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski torna in anticipo dal ritiro in Polonia per problemi di salute: ecco che cos’ha il giocatore del Napoli.

Per via di problemi di salute, Piotr Zielinski non è sceso in campo nella delicatissima sfida contro la Repubblica Ceca, disputata nei giorni passati. Si trattava dell’ultima gara a disposizione dei polacchi per sperare in un pass diretto agli Europei 2024.

Ora, però, il destino della Polonia è appeso ad un filo e non dipenderà più da sé stessa. Lo scontro diretto tra Repubblica Ceca e Moldavia decreterà le sorti della formazione di Probierz. In questa situazione di precarietà e incertezza, la nazionale ha perso anche Zielinski fermato da problemi alle vie respiratorie come sottolineato dal comunicato ufficiale della Polonia. In un primo momento, si è parlato di angina, una malattia piuttosto grave che ha allarmato il mondo Napoli. In realtà, il quadro clinico del centrocampista appare ben diverso.

Napoli, come sta Piotr Zielinski

Piotr Zielinski tornerà presto a Napoli e non disputerà l’amichevole martedì 21 contro la Lettonia. Il giocatore sarà monitorato dallo staff medico del club azzurro e tenterà il recupero già per i prossimi due impegni contro Atalanta e Real Madrid.

In particolare, il centrocampista starebbe soffrendo di una sindrome influenzale e tonsillite, che lo avrebbero messo KO per questa finestra dedicata agli impegni con le nazionali. Inutile restare in Polonia dal momento che non sarà utilizzato dal ct. Il Napoli sottoporrà Zielinski ad ulteriori accertamenti, ma le condizioni cliniche non sembrano assolutamente gravi.

Piotr avrà modo di conoscere Walter Mazzarri, arrivato nella scorsa settimana, quando 12 giocatori del Napoli non erano a disposizione del mister per via delle convocazioni con le rispettive selezioni.