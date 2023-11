Serie A in fila da De Zerbi: il futuro è già scritto

Le big di Serie A stanno osservando con particolare attenzione il Brighton: la cura De Zerbi potrebbe essere la soluzione giusta

L’Italia da sempre ha espresso delle eccellenze in panchina, ma ora tutti gli occhi del mondo sono su un italiano in particolare: Roberto De Zerbi e il suo Brighton.

Il tecnico bresciano sta ottenendo dei risultati strabilianti, soprattutto per la qualità del gioco espresso, in Premier League e un mostro sacro come Pep Guardiola lo ha incoronato come il futuro del calcio mondiale. Molte big di Serie A stanno osservando la sua squadra, non solo per continuare a monitorare la sua crescita in panchina, ma anche per un giocatore che ora veste la maglia dei Seagulls: ecco cosa sta succedendo.

Le big di Serie A osservano Ansu Fati: la cura De Zerbi sta avendo effetto

Fino a poche stagioni fa, il nuovo astro nascente del calcio mondiale sembrava essere Ansu Fati, dopo aver esordito giovanissimo al Camp Nou. La stellina del Barcellona e della nazionale spagnola, però, non è riuscito ad imporsi come hanno fatto altri suoi illustri colleghi come Pedri e Gavi. Dopo aver passato dei momenti difficili, quest’anno con il Brighton di De Zerbi sembra aver ritrovato il suo smalto.

Sono 4 le reti segnati in 13 partite con i Seagulls e la sua crescita a livello di importanza per la squadra è evidente. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, diversi top club di Serie A starebbero monitorando il suo sviluppo e in estate potrebbero tentare di strapparlo al Barcellona. Ansu Fati sta tornando a far intravedere un futuro luminoso davanti a sé e la Serie A ne è ingolosita.

Già in passato il Milan aveva visionato in maniera approfondita il suo fascicolo, valutando di portarlo a Milano, e ora potrebbe tornare alla carica. Attenzione anche alla Juventus, con Cristiano Giuntoli sempre molto sensibile a giocatori con queste caratteristiche e queste prospettive future. Anche il Napoli e la Roma, poi, sono società sempre attente a possibili occasioni di questo tipo. Ansu Fati sta tornando a splendere e le big di Serie A sarebbero pronte a far concorrenza ai club inglesi e tedeschi nel mercato estivo.