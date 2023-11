Ritorno al Milan, Ibrahimovic non scioglie i dubbi: “Parliamo”

Per Zlatan Ibrahimovic si continua a parlare di un ritorno al Milan in veste di consulente di Cardinale: lo svedese non scioglie i dubbi

Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Milan. Se ne parla da settimane, l’affare sembra ormai concluso, ma manca ancora l’ufficialità. Lo svedese, svestiti i panni del calciatore, dovrebbe iniziare una nuova carriera e farlo da consulente del patron Gerry Cardinale.

L’annuncio però non c’è ancora e lo stesso Ibrahimovic non ha voluto sciogliere i dubbi nel corso di una breve dichiarazione rilasciata a ‘Sky’ durante il GP di F1 di Las Vegas al quale ha assistito da spettatore. Ibra, infatti, alle domande sul Milan ha risposto con un “vediamo, vediamo. Parliamo, parliamo”.

Diverse, invece le dichiarazioni sulla Formula 1: “Sono felice di essere qua, tutti sanno che sono un grande tifoso della Ferrari”.

Milan, il ritorno di Ibrahimovic: le ultime

Gli incontri delle scorse settimane sono serviti a avvicinare le parti e ormai si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Quello che non ha voluto fare Ibrahimovic a Las Vegas, lasciando ancora il dubbio su quando tornerà in rossonero per aiutare il diavolo ad uscire dalla crisi, con un nuovo ruolo.