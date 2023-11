Quattro indizi sul tavolo: Vlahovic via dalla Juve, nuovo club ‘anticipato’

L’attaccante serbo appare destinato a lasciare la Juventus. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centravanti ex Fiorentina

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere appeso ad un filo. Il giocatore serbo, dopo un inizio di stagione davvero esaltante, è tornato ad essere messo in discussione e un addio già durante il calciomercato di gennaio non appare così impossibile.

Nelle ultime ore è riemersa con prepotenza la notizia di un trasferimento in Spagna, all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Un affare da 70 milioni di euro complessivi, che vedrebbe anche il ritorno a Torino di Alvaro Morata.

Un’ipotesi questa, ripresa in Spagna da Mundo Deportivo. Il giornale spiega come ci sarebbe ben quattro motivi che lasciano pensare che l’affare possa davvero andare in porto.

Innanzitutto bisogna prendere in considerazione il fatto che la Juventus è ben predisposta a cedere il proprio attaccante. D’altronde lo avrebbe voluto fare già in estate: ci ha provato soprattutto cercando di imbastire una trattativa con il Chelsea, ma l’affare che avrebbe dovuto far vestire di bianconero Lukaku non è andato a buon fine.

Dusan Vlahovic, come detto, sta vivendo un periodo negativo, dopo un buon inizio, e il gol manca addirittura dallo scorso settembre, quando fece doppietta contro la Lazio. Adesso sono quattro i centri e la scorsa stagione furono 14.

Un altro motivo che spingerebbe la Juve a privarsi del calciatore è lo stipendio davvero troppo alto: oggi percepisce ben nove milioni di euro netti, ma dalla prossima stagione sarebbero più di dodici. Troppi visto il rendimento non certo esaltante.

Juventus, Vlahovic all’Atletico Madrid: due giocatori in bianconero

Un terzo motivo che starebbe portando la Juventus a valutare un affare con l’Atletico Madrid, è legato alle possibili contropartite tecniche.

La prima è chiaramente Alvaro Morata, che Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere a braccia aperte, ma tra le fila dei Colchoneros c’è anche Rodrigo De Paul, un profilo internazionale, che conosce bene la Serie A, che alla Juventus farebbe davvero comodo.

Un quarto motivo che può spingere con forza Vlahovic all’Atletico Madrid sarebbe Memphis Depay. Le condizioni dell’olandese preoccupano parecchio Simeone e il suo staff e l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe essere inevitabile.