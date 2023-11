Allegri ha dato il consenso: scambio con Vlahovic e 50 milioni alla Juve

La Juventus sta intavolando una trattativa con il benestare di Allegri che ha del clamoroso: nell’affare entra Vlahovic

Possibile asse di mercato tra Juventus e Atletico Madrid. Un possibile affare che può vedere coinvolto Dusan Vlahovic nell’immediato futuro.

Un doppio affare con due numeri nove: un doppio affare che potrebbero intavolare Juventus e Atletico Madrid tra la prossima sessione invernale di calciomercato e quella estiva. Tutto può nascere dall’interesse dei Colchoneros per Dusan Vlahovic, attaccante serbo di proprietà della Juventus alla quale è legato da altri tre anni di contratto. Pagato circa 80 milioni di euro nel gennaio del 2022, oggi la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 70 milioni.

Per portarlo via da Torino, l’Atletico Madrid dovrebbe sborsare una cifra vicina a quella richiesta dalla Juventus, oppure inserire nell’affare una contropartita tecnica. E qui potrebbe concretizzarsi l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Alvaro Morata, legato ai Colchoneros fino al prossimo 30 giugno. La volontà dell’Atletico Madrid di non perdere il giocatore a zero e la volontà delle parti potrebbe fare la differenza.

Per condurre in porto l’eventuale trattativa, l’Atletico Madrid dovrebbe mettere sul piatto non meno di cinquanta milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata. Una soluzione che accontenterebbe tutti.

In primis Diego Pablo Simeone, desideroso di avere Dusan Vlahovic alle sue dipendenze. Poi lo stesso Morata, il quale non ha mai nascosto il suo legame con la Vecchia Signora e con la città di Torino. Lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo consenso a ‘sacrificare’ l’attaccante serbo a patto di incassare una cifra importante da reinvestire in diversi giocatori, oltre a riavere nelle sue fila il “9” spagnolo come riportato dal portare iberico ‘todofichajes.com’.

Del resto, nei numeri Alvaro Morata può rappresentare una garanzia: in questa stagione ha giocato quindici partite, realizzando dodici gol e tre assist tra campionato e coppe. Ha segnato tre volte quanto il serbo, fermo a quattro gol e un assist, anche a causa di alcuni problemi di natura fisica che lo hanno frenato in questo primo scorcio di stagione. Ad ogni modo, la sensazione è che a decidere saranno Atletico Madrid e Simeone.