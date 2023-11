Juve, si raffredda la pista inglese: arrivano i soldi dall’Arabia

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo nel mercato di gennaio: arrivano i soldi dall’Arabia Saudita

La classifica della Serie A parla da sola, la Juventus non può più nascondersi e per la corsa scudetto è la principale antagonista dell’Inter: il derby d’Italia al ritorno dalla sosta potrà dire molto sul campionato di quest’anno. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di restare aggrappati ai nerazzurri fino al mercato di gennaio, quando dovrebbero arrivare dei rinforzi.

Diversi sono i profili valutati da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per il mercato invernale: da quelli pronti all’uso a quelli con maggiori prospettive future. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, Kalvin Phillips in prestito secco è il nome più caldo, mentre De Paul rappresenta il preferito di Allegri. Attenzione anche a Thomas Partey, altro nome molto gradito al tecnico livornese e in uscita dall’Arsenal. In tutto questo, i soldi sauditi potrebbero snellire la lista degli uomini di mercato della Juventus.

Thomas Partey sfuma ancora per Allegri: assalto dall’Arabia Saudita

Come detto, tra i profili graditi ad Allegri per mezzi atletici e caratteristiche tecniche c’è anche Thomas Partey. Il 30enne ghanese è un pallino del tecnico livornese da diversi anni, ma non c’è mai stata l’occasione di portarlo a Torino.

Anche nel prossimo mercato invernale, nonostante non rientri più nei piani di Mikel Arteta, per la Juventus arrivare a lui potrebbe essere proibitivo. Come rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur, su Thomas Partey sarebbero piombati con decisione l’Al-Ettifaq e l’Al-Ahli: un duello tutto saudita che potrebbe portare a lievitare le richieste del ghanese, togliendolo di fatto dal mercato europeo.

Insomma, nemmeno questa volta rappresenterebbe un’occasione per la Juve, che continuerà a lavorare su altre situazioni low cost. L’opzione Kalvin Phillips in prestito secco continua ad essere quella più semplice da raggiungere e la più conveniente, dando subito un rinforzo di alto profilo ad Allegri e lasciando a Giuntoli la possibilità di programmare con tutta calma il mercato estivo. Per Thomas Partey, invece, le sirene saudite cantano sempre più forte.