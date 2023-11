Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 18 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 18 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I quotidiani sportivi italiani esaltano la Nazionale per la vittoria per 5-2 contro la Macedonia, che avvicina la qualificazione a Euro 2024 e lanciano Jannik Sinner nel weekend che può incoronarlo alle Atp Finals di Torino (oggi la semifinale con Medvedev, alle 14.30). Sulla ‘Gazzetta dello Sport’, “L’Italia vede l’Euro” e “A tutto Sinner“. Sul ‘Corriere dello Sport’, “Quasi fatta” e “Siamo Sinner“.

‘Tuttosport’, nel titolo principale, affianca Sinner a Bellingham, vincitore del Golden Boy: “Ragazzi d’oro“. Nel titolo sul successo dell’Italia, menzione d’onore per Chiesa, autore di una doppietta: “Chiesa oltre gli incubi. Ora tutto con l’Ucraina“. In basso, spazio anche per il calciomercato della Juventus: “Da Ruiz a De Paul, tutti in fila per la Juve“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 novembre 2023

Solita carrellata anche per quanto riguarda i quotidiani esteri, con uno sguardo tra la Spagna e l’Inghilterra.

In Spagna, problemi per il Real Madrid e un altro infortunio piuttosto serio per Vinicius con il titolo preoccupato di ‘As’: “Medio Madrid està roto“. In Inghilterra, le violazioni delle regole finanziarie della Premier League costando dieci punti di penalizzazione all’Everton e il ‘Mirror’ titola: “EverTen“.