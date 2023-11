L’Inter lascia andare Sensi, a gennaio diventa un avversario in Serie A

Nella finestra di calciomercato invernale, l’Inter potrebbe lasciar andare Stefano Sensi, centrocampista che non sta avendo troppo spazio in nerazzurro: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo momento in questa stagione. I nerazzurri si trovano attualmente al primo posto nel campionato italiano di Serie A con due punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Beneamata sarà ospite proprio dei bianconeri a Torino in quella che sarà una gara già decisiva per capire le gerarchie in chiave scudetto. Anche in Champions League il cammino dell’Inter finora è stato trionfale. Dopo appena quattro giornate della fase a gironi, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha già raggiunto gli ottavi di finale e ora lotta per il primo posto nel raggruppamento contro la Real Sociedad. Una delle chiavi di questo momento dell’Inter è senza dubbio il centrocampo. La mediana nerazzurra è piena zeppa di qualità con giocatori di ogni caratteristica da Nicolò Barella a Mkhitaryan, passando per Calhanoglu e Frattesi. Non sta avendo troppo spazio, anche a causa di qualche problema fisico, Stefano Sensi che, nella finestra di calciomercato invernale, potrebbe anticipare il suo addio alla Beneamata.

Sensi può lasciare l’Inter: ecco le possibili destinazioni

Stefano Sensi è in scadenza di contratto con l’Inter, ma i nerazzurri, magari con un conguaglio economico, potrebbero lasciarlo andare già nella finestra di calciomercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club del campionato italiano di Serie A.

Attenzione infatti al Sassuolo per quello che sarebbe un ritorno per Sensi, ma occhio anche al Bologna che, con Thiago Motta alla guida, si sta mettendo in mostra come squadra rivelazione di questo campionato. E poi attenzione alla Fiorentina che ha dimostrato di saper valorizzare talenti come quello di Sensi grazie alla sapiente gestione di Vincenzo Italiano. Infine non va sottovalutata l’ipotesi di un possibile ritorno a Monza. Con i brianzoli Sensi ha fatto benissimo la scorsa stagione prima dell’infortunio e potrebbe rientrare allo U-Power Stadium per cercare riscatto.