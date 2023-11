Lazio, Sarri stravolge le gerarchie: non giocherà più

La Lazio ha obiettivi importanti con Sarri che, per il proseguo della stagione, potrebbe fare un cambio netto a livello di gerarchie

Nell’ultimo turno di campionato, la Lazio ha affrontato la Roma in un derby che non ha regalato troppe emozioni finendo con il punteggio di zero a zero. I biancocelesti, in questa stagione, hanno obiettivi importanti; per quanto riguarda il campionato la voglia è quella di lottare per un posto nella prossima Champions mentre nelle coppe l’obiettivo è arrivare il più in fondo possibile.

Obiettivi importanti ma Sarri può contare su una rosa di assoluto livello in grado di regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Una delle caratteristiche di questa squadra è la capacità di esprimere un gioco tanto bello quanto efficace. Tra i protagonisti della Lazio non possiamo non menzionare Provedel; l’estremo difensore, oltre ad essere tra i migliori nel suo ruolo, si è anche rivelato determinante anche in Champions League realizzando la rete del pareggio (all’ultimo secondo) nel match contro l’Atletico Madrid.

Elemento fondamentale all’interno della rosa biancoceleste ma Provedel non può giocare tutte le partite di una stagione dove la Lazio è impegnata su tre fronti. La riserva dell’estremo difensore è, sulla carta, Sepe; il classe 1991 è sbarcato nella capitale nell’ultima sessione estiva di mercato è deve ancora fare il suo personale esordio stagionale. L’opportunità potrebbe arrivare nel prossimo match di Coppa Italia ma, da questo punto di vista, Sarri sembra poter cambiare nettamente le gerarchie all’interno della propria rosa

Sarri e il dubbio Sepe: in Coppa può giocare Mandas

La Coppa Italia, generalmente, è l’occasione per chi gioca meno di mettersi in mostra; negli anni passati abbiamo visto, soprattutto alla Juventus, di come questa competizione abbia portato la titolarità al secondo portiere. La stessa situazione potrebbe capitare in casa Lazio; i biancocelesti, il prossimo cinque dicembre, affronteranno il Genoa negli ottavi di coppa e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non è da escludere la presenza, dal primo minuto, di Christos Mandas.

L’estremo difensore greco, arrivato alla Lazio nell’ultima sessione estiva di mercato, potrebbe superare Sepe e diventare il vice Provedel per quanto concerne le gerarchie sul portiere. Mandas, classe 2001, sembra aver conquistato tutti in allenamento per le sue caratteristiche tra cui la reattività e la capacità di giocare con i piedi.

In campionato ed in Champions il titolare, a meno di situazioni clamorose, è Provedel ma in Coppa Italia non è da escludere un turno di riposo per l’estremo difensore azzurro; il prossimo cinque dicembre, contro il Genoa, potrebbe essere il turno di Mandas che sembra aver stupito tutti a partire da Sarri.