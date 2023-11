Euro 2024: Francia da record, si delinea il quadro delle qualificate

Tanti gol e nuovi verdetti nelle qualificazioni a Euro 2024: prosegue il weekend delle Nazionali in vista dei prossimi Europei di calcio

Arrivano nuovi verdetti e tanti gol nel sabato sera delle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Da segnalare la goleada storica della Francia.

La Francia ruba la scena nella serata di qualificazioni agli Europei del 2024. La selezione di Didier Deschamps si impone per 14-0 su Gibilterra. Tra i protagonisti della serata Mbappé, autore di una tripletta, Coman e Giroud entrambi autori di una doppietta. Una vittoria che conferma il primo posto in classifica con 21 punti all’attivo, a +6 sull’Olanda che invece si è imposta di misura sull’Irlanda con un gol di Weghorst.

Successo di misura anche per la Romania che si impone per 2-1 su Israele portandosi a quota 12 punti in classifica e strappando l’accesso a Euro 2024 grazie anche a un gol del genoano Puscas. Termina in parità, invece, la sfida tra Svizzera e Kosovo mentre nel pomeriggio si sono registrati il pareggio tra Armenia e Galles e i successo di Bielorussia e Croazia contro Andorra e Lettonia.

Europei 2024, risultati, classifiche e squadre qualificate

Dopo nove turni di qualificazioni, si delinea il quadro delle Nazionali già qualificate a Euro 2024. Ad ora sono quindici le squadre qualificate oltre alla Germania, formazione del Paese ospitante.

Armenia-Galles 1-1

Bielorussia-Andorra 1-0

Lettonia-Croazia 0-2

Francia-Gibilterra 14-0

Israele-Romania 1-2

Olanda-Irlanda 1-0

Svizzera-Kosovo 1-1

Gruppo A: Spagna 18*, Scozia 16*, Norvegia 10, Georgia 8, Cipro 0

Gruppo B: Francia 21*, Olanda 15*, Grecia 12, Irlanda 6, Gibilterra 0

Gruppo C: Inghilterra 19*, Italia 13, Ucraina 13, Macedonia del Nord 7, Malta 0

Gruppo D: Turchia 16*, Croazia 13, Galles 11, Armenia 8, Lettonia 3

Gruppo E: Albania 14*, Repubblica Ceca 12, Polonia 11, Moldavia 10, Isole Faroe 1

Gruppo F: Austria 19*, Belgio 17*, Svezia 7, Azerbaigian 7, Estonia 1

Gruppo G: Ungheria 15*, Serbia 13, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 3

Gruppo H: Danimarca 22*, Slovenia 19, Kazakistan 18, Finlandia 15, Irlanda del Nord 6, San Marino 0

Gruppo I: Romania 19*, Svizzera 17*, Israele 12, Kosovo 11, Bielorussia 9, Andorra 2,

Gruppo J: Portogallo 27*, Slovacchia 19*, Lussemburgo 14, Islanda 10, Bosnia-Erzegovina 9, Liechtenstenin 9

*già qualificata a Euro 2024