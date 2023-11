Doppio incubo retrocessione: conti nel caos, scenario clamoroso

Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra rischiano di stravolgere nuovamente le carte in tavola. Scenario a sorpresa: le ultime

Sosta delle Nazionali piuttosto movimentata, in Italia ma anche in Inghilterra. Oltre alle vicende squisitamente di campo, infatti, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le notizie riguardanti le sfere giudiziarie.

Sotto questo punto di vista, quanto sta succedendo in Premier League sta attirando le attenzioni dei principali organi di stampa. La penalizzazione inflitta all’Everton per violazione del Fair Play Finanziario, infatti, potrebbe creare un vero e proprie precedente e riscrivere, stravolgendola, la classifica del campionato inglese. Come evidenziato dal Daily Mail, che riporta un commento di un ex consigliere finanziario del Manchester City – Stefan Borson – non è escluso che la Federazione decida di prendere provvedimenti anche contro l Citizens e il Chelsea.

Possibile retrocessione per Chelsea e City: le ultime dall’Inghilterra

Il City deve infatti rispondere a circa 115 presunte violazioni delle norme stilate dal Financial Fair Play. Dal canto suo, anche la situazione del Chelsea potrebbe essere attenzionata, nel caso in cui dovessero essere varati dei controlli sui pagamenti legati all’ex patron dei Blues, Roman Abramovich.

Ecco perché, qualora le manovre economiche del Chelsea e del City venissero effettivamente considerate illecite, i due giganti del calcio inglese – secondo Stefan Borson – potrebbero subire una clamorosa retrocessione. Al momento, va ricordato, si tratta di una mera ipotesi e nulla più. Non ci sono ancora risvolti in tal senso. Tuttavia, quanto affermato da Borson, sulla base della penalizzazione inflitta all’Everton, si sta prendendo letteralmente le luci della ribalta. Ecco quanto riferito:

“Pur non vedendo la sentenza della penalizzazione inflitta all’Everton, mi sembra difficile che sia avventura per una semplice violazione del Fair Play Finanziario. Tuttavia, essa rafforza l’ipotesi che le sanzioni contro il City e contro il Chelsea (nel caso in cui venissero provate) possano eventualmente indurre alla retrocessione dei due club”.