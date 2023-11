UFFICIALE, violate le regole sui profitti e sostenibilità: -10 punti in classifica

Clamorosa decisione ufficiale: violate le norme sui profitti e sulla sostenibilità, scalati 10 punti dalla classifica

L’anno scorso il campionato di Serie A è stato contraddistinto dagli asterischi, dovuti ai punti di penalizzazione comminati alla Juventus per il processo legato alle cosiddette plusvalenze fittizie. Quest’anno, però, la storia sembra ripetersi.

Questa volta non Italia, ma in Premier League. La Federazione inglese ha comunicato tramite una nota ufficiale che l’Everton si vedrà scalare 10 punti dalla classifica per aver violato le norme sui profitti e sulla sostenibilità della Premier League. Il comunicato riporta: “Una Commissione Indipendente ha imposta l’immediata deduzione di 10 punti al FC Everton per una violazione delle regole dalla Premier League sui profitti e sulla sostenibilità. La Premier League ha presentato una denuncia contro il club e all’inizio dell’anno ha deferito questo caso ad una Commissione Indipendente. Nel corso del procedimento, il Club ha ammesso di aver violato i PSRs per il periodo della stagione 2021/22, ma l’entità della violazione è rimasto intatta”. La sanzione del -10 in classifica sarà esecutiva fin da subito.

Tolti 10 punti all’Everton: ecco come cambia la classifica della Premier League

L’Everton è stato penalizzato per aver sforato i parametri del Fair Play Finanziario di circa 19,5 milioni di sterline rispetto a quanto previsto dal regolamento.

Il club di Liverpool passerà dai 14 punti raccolti fino ad ora in Premier League a soli 4 punti, scalando così all’ultimo posto della classifica insieme al Burnley. L’Everton ha presentato ricorso contro questa decisione. Intanto, ecco come cambia la classifica della Premier League:

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Manchester City 28 punti; Liverpool, Arsenal 27; Tottenham 26; Aston Villa 25; Manchester United 21; Newcastle 20; Brighton 19; West Ham 17; Chelsea, Brentford 16; Wolves, Crystal Palace 15; Nottingham Forest 13; Fulham 12; Bournemouth 9; Luton 6; Sheffield United 5; Burnely, Everton* 4.

* -10 punti di penalizzazione