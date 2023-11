Dal Milan alla Premier League: affare a sorpresa con Arsenal e United

Dal Milan alla Premier League, affare a sorpresa con Arsenal e Manchester United coinvolte: la possibile cessione

Dal Milan alla Premier League, un affare inatteso potrebbe riscaldare il calciomercato invernale. Arsenal e Manchester United sono le squadre che si stanno muovendo per provare a rinforzare le rispettive rose e per farlo hanno buttato gli occhi su Milano o lì vicino.

Già perché, stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, l’obiettivo dei due club inglese non sta giocando con la maglia rossonera: si tratta di Charles de Ketelaere, attualmente in prestito all’Atalanta.

Dopo un inizio incoraggiante (un gol e due assist) anche a Bergamo, il trequartista belga ha iniziato a faticare, finendo poi fuori dalla squadra di Gasperini anche per problemi fisici. Questo però non avrebbe spento l’interesse di Arsenal e Manchester United che lo avrebbero individuato come possibile rinforzo.

Calciomercato Milan, la Premier bussa per de Ketelaere

De Ketelaere già in passato è stato accostato alla Premier League e il difficile anno e mezzo vissuto in Italia non ha spento gli interessi, stando a quanto riferisce il portale spagnolo.

Le sirene che arrivano da Arsenal e Manchester United intrigano il calciatore che sarebbe attratto dalla possibilità di fare un’esperienza nel campionato inglese. Un affare che però si scontra con l’attuale situazione contrattuale del 23enne. De Ketelaere, infatti, è in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dell’Atalanta e quindi, almeno fino a giugno, qualsiasi idea dovrebbe trovare il via libera anche dei bergamaschi.

In estate, invece, il discorso potrebbe cambiare con le eventuali pretendenti che potrebbero rivolgersi soltanto ad uno dei due club: l’Atalanta, in caso da Bergamo partisse l’assegno da 23 milioni di euro per riscattare de Ketelaere, o il Milan se il belga dovesse fare ritorno in rossonero.