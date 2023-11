Un nuovo Tomori per il Milan: svelato il mister X con sfida alla Juve

Il Milan per consegnare un rinforzo in difesa a Stefano Pioli potrebbe ripetere quanto fatto con Tomori: nuova soluzione in Premier League

I rossoneri sono arrivati alla sosta con un pareggio subito in rimonta contro il Lecce che ha lasciato diversi strascichi sull’ambiente rossonero. L’ambiente in casa Milan è agitato per i risultati in campionato, anche se alla fine la classifica dice terzo posto. Dopo un mercato estivo corposo, la proprietà potrebbe aiutare Stefano Pioli anche nella sessione invernale: pronto il nuovo Tomori.

Le due lacune che sono apparse maggiormente evidenti nella rosa del Milan in questa prima parte di stagione sono principalmente due: il vice Giroud e un alternativa in difesa. Ecco, proprio questa seconda lacuna vorrebbe essere colmata dalla dirigenza meneghina tramite un’operazione in prestito dalla Premier League: quattro sono i nomi segnati sui taccuini della dirigenza del Milan.

Shopping inglese per il Milan: 4 nomi per Pioli e Badiashile sale

Il Milan da anni è molto attento a tutto quello che succede in Premier League, cogliendo delle vere e proprie occasioni come è stato con Fikayo Tomori. Adesso sono 4 i giocatori seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera.

L’ultima idea in casa Milan sarebbe quella relativa a Benoit Badiashile, seguito anche dalla Juventus, che dopo essere stato pagato fior di milioni dai Blues per strapparlo alla concorrenza non sta trovando spazio e continuità di rendimento. Il classe 2001 potrebbe rivelarsi un’opportunità proprio come fu Tomori, arrivato sempre dal Chelsea, e l’idea potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

Quello di Badiashile non è l’unico profilo seguito dal Milan in Premier League. La lista dello shopping inglese prevede anche altri tre giocatori: Chalobah, Martin Kelly e quel Jacub Kiwior che tanto piaceva già ai tempi dello Spezia. Il polacco non sta avendo l’impatto sperato con l’Arsenal, che potrebbe accettare un addio in prestito e il ritorno in Serie A potrebbe essere ben visto dal giocatore stesso. Insomma, è l’Inghilterra il grande outlet del difensore in cui il Milan sta cercando un acquisto a prezzi convenienti: Stefano Pioli attende e spera di poter affrontare la seconda parte di stagione con un pacchetto difensivo più ricco.