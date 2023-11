Tutti pazzi per Bellingham: vince il Golden Boy 2023

Non si ferma più Jude Bellingham che colleziona prestazioni da fenomeno ed anche riconoscimenti in serie: ecco il Golden Boy 2023

Jude Bellingham è approdato in estate al Real Madrid col peso dei milioni spesi dai ‘blancos’ per prelevarlo dal Borussia Dortmund. Un peso che il centrocampista britannico non ha minimamente accusando, superando persino le enormi aspettative che c’erano nei suoi confronti con un avvio galattico.

Il Real Madrid si gode un vero e proprio fenomeno capace di dominare il centrocampo con il giusto mix di fisico, forza, tecnica e qualità che ben si sposa anche con il suo innato senso del gol che lo ha portato in questo avvio a collezionare numeri da centravanti di valore assoluto.

Le cifre infatti parlano chiaro: 13 gol e 3 assist in 14 partite col Real tra campionato e Champions per Bellingham che è diventato rapidamente il faro assoluto del gioco della squadra di Carlo Ancelotti.

Un vero fenomeno che ambisce ai massimi traguardi individuali e di squadra e che ad appena 20 anni promette di avere di fronte a se un futuro roseo. Intanto nel suo presente c’è già un riconoscimento di alto profilo: Jude Bellingham è il Golden Boy Absolute Best 2023.

Real Madrid, Bellingham vince il Golden Boy 2023

Golden Boy con annesso plebiscito di voti per Bellingham che ha trionfato col 97% delle preferenze, stracciando la concorrenza e portando a casa il premio come miglior U21 per distacco.

Un riconoscimento prestigioso quello istituito da ‘Tuttosport’ che mette ulteriormente sotto i riflettori il talento cristallino del classe 2003 britannico che ha totalizzato 485 punti su un massimale di 500 della giuria internazionale.

Jude Bellingham è quindi il numero uno tra i giovani e punta ad esserlo presto anche tra i ‘grandi’ portando alle vette più alte del calcio europeo e mondiale il suo Real Madrid.