Osimhen sulla via del recupero, il Napoli ‘spera’ nell’Atalanta | CM.IT

Osimhen sulla via del recupero: da lunedì si torna a lavorare agli ordini di Mazzarri: il Napoli spera di averlo per l’Atalanta

Victor Osimhen continua nel suo programma di recupero. Anche oggi l’attaccante nigeriano ha svolto lavoro differenziato in campo ed in palestra. Lo staff medico continua a valutare i progressi dopo l’infortunio rimediato con la nazionale nigeriana e riferire a mister Walter Mazzarri sullo stato delle cose.

Lunedì, alla ripresa degli allenamenti del Napoli nel centro tecnico di Castelvolturno, ci sarà un nuovo check sulle condizioni di Osimhen. Anche il suo agente, oggi, ha analizzato la situazione ed è stato a colloquio con Mazzarri.

Il rendimento della squadra senza il centravanti nigeriano è stato molto meno performante della scorsa stagione. Probabilmente, Rudi Garcia avrebbe ancora il suo posto in panchina se avesse avuto Osimhen a sua disposizione.

Aria di rientro per Osimhen: possibile panchina contro la squadra di Gasperini

Work in progress: non può che esser definito così il percorso di Osimhen. La voglia di tornare in campo il prima possibile deve essere mediata dalla società che non può rischiare di forzare troppo.

L’iter è stato definito. Dopo il weekend di pausa concesso alla squadra da Mazzarri e con il ritorno dei nazionali si valuterà il percorso di rientro. Da lunedì ogni giorno è quello buono per rientrare a lavorare con il gruppo: quello sarà il discrimine.

Se Osimhen lavorerà con il gruppo prima della trasferta di sabato a Bergamo, allora sarà convocato per la gara contro l’Atalanta. Le sensazioni sono positive, ci sono speranze concrete di vedere il nigeriano in panchina nel match che precede la trasferta contro il Real Madrid.

In Champions, Mazzarri vuole ovviamente giocarsela al massimo delle sue possibilità con un Real che, invece, sta perdendo pezzi importanti, come per il ko che vi abbiamo raccontato di Vinicius.