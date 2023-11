Real-Napoli, ennesima tegola: salterà il big match

Serio infortunio e Champions League a rischio: salterà la sfida di ritorno della fase a gironi tra Napoli e Real Madrid

Tegola per l’allenatore in vista della ripresa del campionato e della fase a gironi di Champions League: lungo stop per il difensore.

Il Real Madrid deve fare i conti con la tegola Eduardo Camavinga. Una brutta notizia per Carlo Ancelotti quella che arriva dal ritiro della Nazionale francese. Il centrocampista dei Blancos, infatti, ha rimediato un serio infortunio in seguito a uno scontro di gioco ginocchio contro ginocchio con Ousmane Dembélé durante una seduta di allenamento.

Il giocatore classe 2002 ha lasciato il ritiro della Nazionale transalpina ed è tornato in Spagna. Sottoposto agli esami diagnostici di rito, il calciatore originario dell’Angola ha riportato la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Un infortunio che lo costringerà a restare fermo per almeno due mesi e mezzo, tornando così in campo nel 2024.

Real Madrid, grave infortunio per Camavinga in Nazionale

Dopo aver giocato già diciassette partite tra campionato e Champions League in questo primo scorcio di stagione, Eduardo Camavinga dunque salterà le prossime gare di Liga e della massima competizione europea, compresa quella di ritorno della fase a gironi con il Napoli in programma il prossimo 29 novembre al Santiago Bernabeu di Madrid dopo il 3-2 in favore dei Blancos maturato in occasione della sfida dell’andata disputata lo scorso 3 ottobre.

Una buona notizia, dunque per Walter Mazzarri che potrà preparare la delicata e ostica sfida di Madrid consapevole che nella squadra di Carlo Ancelotti mancherà un titolarissimo in una sfida che potrebbe dire tanto in chiave primo posto.