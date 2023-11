Nuovo affare Juventus: lo scambio accontenta tutti. Allegri in primis

La Juventus ha ripreso a macinare un passo interessante in campionato. Intanto alcuni uomini di Allegri sono finiti nelle mire di club esteri: occhio al Tottenham

La classifica sorride alla Juventus che ha trovato un buon passo in Serie A arrivando alla sosta da seconda in classifica alle spalle solamente dell’Inter. Un buon parziale per la squadra di Allegri che sta quindi provando a trovare il suo equilibrio e la sua continuità.

Non tutti gli elementi bianconeri però stanno ricevendo la stessa considerazione e il medesimo spazio in campo. Tra i meno impiegati di Allegri c’è infatti il talentuoso Samuel Iling-Junior, esterno mancino inglese arrivato nel 2020 a rafforzare le giovanili e che nel complesso quest’anno ha raccolto solamente 4 presenze con un assist ed appena 113 minuti.

Troppo poco per il classe 2003, che ha avuto un passato al Chelsea, e che nonostante lo scarso impiego ha comunque raccolto le mire di un importante club di Premier League. Dall’Inghilterra a gennaio potrebbe infatti farsi avanti il nuovo Tottenham targato Postecoglou.

Calciomercato Juventus, il Tottenham pensa a Iling-Junior: idea di scambio

Secondo quanto riferito dal portale britannico ‘Football Insider’ Samuel Iling-Junior è l’obiettivo principale del Tottenham in vista della finestra di mercato di gennaio. Il tecnico degli Spurs vorrebbe infatti aggiungere un nuovo laterale mancino di spinta visti gli infortuni dell’ex interista Perisic e di Solomon.

Pare infatti che i dirigenti inglesi vedano il 2003 juventino come un attaccante con un ‘enorme potenziale’. Pronto quindi il Tottenham a muoversi già a gennaio per l’esterno che con Allegri non sta trovando spazio.

Un asse quello tra inglesi e piemontesi che spesso nel recente passato ha portato alcuni affare alla conclusione come nei casi di Bentancur e Kulusevski. Va inoltre anche considerato che la Juventus a gennaio necessita di un centrocampista e tra i tanti accostati ai bianconeri c’è anche Hojbjerg in uscita dagli Spurs.

Alla luce di questi interessamenti non può essere esclusa del tutto l’ipotesi di uno scambio tra il Tottenham e la Juve con il danese e Iling-Junior potenzialmente coinvolti, al netto delle valutazioni di mercato da fare.