L’annuncio in diretta: “Ecco il futuro di Thiago Motta”

Le parole dell’agente Alessandro Canovi, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’, su Thiago Motta

I risultati gli stanno dando ragione. Dopo una strepitosa carriera da centrocampista che lo ha portato a vincere anche la Champions League, Thiago Motta sta facendo molto bene anche da allenatore.

Il suo Bologna, attualmente ottavo in classifica con 18 punti, ha stupito tutti in questo avvio di campionato. La formazione emiliana infatti ha già affrontato quasi tutte le big del nostro campionato e, tralasciando le sfide con Milan e Fiorentina, non ha mai perso. Oltre ad aver battuto la Lazio, i felsinei hanno infatti fermato sul pareggio Napoli, Inter e Juventus. Artefice di questi ottimi risultati è senza dubbio Thiago Motta, elogiato ai microfoni di Tv Play dal suo agente Alessandro Canovi: “È corretto, leale ed è un grande professionista. Sa come conquistarsi la fiducia della piazza: sia a La Spezia, sia al Bologna, l’ambiente lo rispetta e lo stima, come era stimato all’Inter o al PSG quando era giocatore.”

Le parole sul futuro di Thiago Motta

L’agente Alessandro Canovi si è soffermato poi sulle tante voci che riguardano il futuro dell’ex Genoa e Spezia, obiettivo di più di un top club che lo vuole far sedere sulla propria panchina.

“Futuro in una big? Ora è concentrato su quello che sta facendo col Bologna. Perché per lui non contano solo le partite, pensa molto ad ogni allenamento, ogni dettaglio è fondamentale per arrivare nelle migliori condizioni alla domenica.” Le molteplici indiscrezione estive, che sembravano aprire a vari interessamenti per l’ex centrocampista dell’Inter, non si sono trasformate in nulla di concreto: “In estate non è successo nulla di serio, non voleva andare via da Bologna e voleva continuare il percorso iniziato l’anno scorso.”