Juventus, svolta nell’affare: la richiesta è di 58 milioni di euro

Si complica ulteriormente uno degli obbiettivi per il mercato di gennaio della Juventus. Le richieste economiche del suo club scoraggiano i bianconeri

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, è al lavoro per rimpolpare la rosa già nella sessione invernale di mercato. Uno dei principali obbiettivi dei bianconeri, però, rischia di sfumare per l’eccessive richieste economiche del suo club.

Le questioni extra campo di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, hanno ridotto all’osso la rosa della Juventus. Cristiano Giuntoli sta infatti lavorando per portare almeno un nuovo centrocampista a Torino, nella sessione invernale di calciomercato. Ma negli obbiettivi della dirigenza bianconera, c’è anche qualche giocatore che possa ricoprire un ruolo più offensivo, per dare nuove soluzioni all’attacco di Massimiliano Allegri.

Uno dei profili sondati con più insistenza nelle ultime settimane, era quello di Jadon Sancho del Manchester United. Il talento inglese è ormai completamente fuori dal progetto dei Red Devils e si è deteriorato ulteriormente anche il rapporto con l’allenatore Erik ten Hag. La Juventus avrebbe voluto puntare sull’ex Borussia Dortmund a gennaio, portandolo a Torino con la formula del prestito, ma il suo club vuole una cessione definitiva.

Addio Sancho: lo United chiede troppo e la Juve si fa da parte

Jadon Sancho sembrava il profilo scelto da Cristiano Giuntoli per ampliare l’attacco bianconero. Il Manchester United, però, non ha intenzione di prestare l’inglese, ma vuole cederlo solo a titolo definitivo, ad un prezzo elevatissimo.

Non è mai scoccata la scintilla tra il Manchester United e Jadon Sancho, complici anche gli infortuni. Il giocatore inglese sembrava destinato ad un addio imminente, quanto meno in prestito per provare a rilanciarsi. I Red Devils però fanno muro, pretendendo, secondo quanto riportato da TeamTalk, una cessione a titolo definitivo per 50 milioni di sterline (58 milioni di euro circa). Questa cifra ha scoraggiato le pretendenti, tra cui la Juventus, ad affondare il colpo.