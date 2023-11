Italia, allarme ginocchio per Chiesa: i segnali dal campo e le sue condizioni

Pochi secondi e Federico Chiesa subisce una brutta botta al ginocchio destro: cosa filtra dal campo durante Italia-Macedonia del Nord

Un minuto, o poco più, sul cronometro di Italia-Macedonia del Nord e subito Spalletti e Allegri tremano. Primo pallone toccato da Federico Chiesa, scatto bruciate, poi rientro col destro a evitare l’avversario che però lo prende in pieno. Ginocchio contro ginocchio dolorosissimo per il numero 14 azzurro che resta lungamente a terra.

Dopo aver saltato l’ultimo impegno della Nazionale la sua presenta qui era ed è attesissima, ma la sfortuna non dorme mai. Il contrasto all’altezza del ginocchio tra Chiesa e Dimoski è molto forte, ma tra i due numeri 14 ad avere la peggio è proprio l’attaccante della Juventus. Tanto che Spalletti manda subito a scaldare due uomini dalla panchina. Poi Chiesa si rialza dopo parecchio tempo e rientra in campo. Ma senza rassicurare affatto, visto che per almeno altri 4-5 minuti la sua camminata è tutt’altro che fluida, a tratti zoppicante. Per questo l’esterno dell’Italia non smette mai di fare esercizi sul ginocchio, di tenerlo caldo, di testarlo per capire le prospettive. Nel frattempo però Chiesa continua pure a giocare, a scattare e chiedere palla in profondità, a puntare e creare superiorità, mandare il compagno e farsi mandare. Insomma, di fare il migliore in campo.

Dopo il gol di Darmian, Federico torna a bordocampo per farsi spruzzare un po’ di ghiaccio, proseguendo con esercizi e test. Tutto ok, pare, con la panchina che ha ricevuto rassicurazioni e in effetti nessuno si scalda per prenderne eventualmente il posto. Ma è ovvio che i fari siano accesissimi su di lui. E ad ora anche Allegri può tirare un sospiro di sollievo, con Juve-Inter alle porte, dopo aver già perso Locatelli e con un Kean non al top e stasera neanche convocato. In questo stesso stadio, Chiesa a gennaio 2022 aveva riportato durante Roma-Juventus la rottura del crociato (ma del ginocchio sinistro).