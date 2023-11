Inter, il sogno triplete è possibile? Gli indizi che arrivano dal passato

L’Inter, una delle squadre più forti del campionato italiano, sogna un altro triplete: missione possibile grazie a dei precisi indizi

Nell’ultima sessione estiva di mercato, i nerazzurri hanno operato in maniera importante per avere una rosa in grado di competere per tutte le competizioni. Inzaghi, da quando è sulla panchina dell’Inter, ha dato una precisa identità di gioco alla sua squadra e soprattutto in Europa sta dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario come dimostrato nella scorsa stagione.

A proposito dello scorso anno, i nerazzurri sono arrivati fino alla finale di Champions League e, nonostante una prestazione di altissimo livello, i nerazzurri si sono dovuti arrendere di fronte ai ragazzi di Guardiola. Una delusione difficile da mandare giù ma Lautaro e compagni possono ripartire dalla prestazione, dall’aver messo in difficoltà l’avversario e dalla consapevolezza di essere squadra capace di poterci riprovare ed è proprio questa la missione di questa stagione.

Abbiamo parlato del mercato operato dai nerazzurri; l’Inter ha una rosa di qualità, con alternative importanti in ogni reparto e la possibilità di arrivare al gol in qualsiasi modo. L’obiettivo principale dei nerazzurri è, molto probabilmente, la vittoria dello scudetto e dopo dodici giornate sta dimostrando di essere la principale candidata per la conquista del titolo.

Dieci punti di vantaggio sul Napoli, otto sul Milan e due sulla Juventus con il big match al rientro dalla sosta; i nerazzurri, nel derby d’Italia, possono dare un altro segnale, importante, al campionato. Squadra forte e completa sotto tutti i punti di vista ed è chiaro che i paragoni con diverse Inter del passato non mancano. Una delle stagione più importanti dei nerazzurri è stata, senza nessun dubbio, la 2009/2010 quando la squadra (guidata da Mourinho) ha avuto il merito di vincere il triplete dominando ogni competizione disputata.

Serie A, Champions League e coppa nazionale: vincere tutte e tre le competizioni in una sola stagione non è per nulla semplice e, proprio per questo, non capita tutte le stagioni che una squadra vada a fare quello che tutti conosciamo come triplete. Quest’anno, però, sembrano esserci delle possibilità per i nerazzurri o meglio degli indizi, direttamente dal passato, che permettono ai tifosi dell’Inter di sognare in grande e sperare in un’altra festa a fine stagione.

Inter e gli indizi del passato: così il triplete è possibile

Nel calcio esistono degli indizi che portano i tifosi a sognare in grande; il pubblico di fede nerazzurra può fare affidamento ad alcuni dati che non possono non essere considerati. Iniziamo dal primo, dal derby di Milano; nella stagione 2009/2010 una delle partite più importanti della stagione si è disputata alla seconda giornata e ha visto il dominio nerazzurro.

Un quattro a zero netto firmato dalle reti di Motta, Milito, Maicon e Stankovic; risultato che ha testimoniato pienamente la superiorità dei ragazzi di Mourinho. Successo con quattro gol di scarto e la stessa differenza si è avuta in questa stagione; alla quarta giornata di campionato, i nerazzurri si sono imposti con un netto cinque a uno dando la prima dimostrazione di forza all’interno di una stagione che può andare a regalare diverse soddisfazioni.

Passiamo al secondo indizio e dobbiamo cambiare competizione; nella stagione 2009/2010 i nerazzurri sono stati inseriti in un gruppo che, alla fine, si è rivelato più complicato del previsto. L’esordio è stato a San Siro contro il Barcellona in una sfida che si riproporrà successivamente in semifinale; in quel match della fase a gironi i nerazzurri non riuscirono ad avere la meglio sul club spagnolo e il risultato di zero a zero è stato più che giusto.

Un pareggio contro uno spagnola ed è esattamente quanto successo in questa stagione; alla prima giornata del girone di Champions League, i ragazzi di Inzaghi hanno giocato in casa della Real Sociedad. Un match che, rispetto a quel match del 2009 contro il Barcellona, è stato decisamente più complicato; i nerazzurri hanno sofferto dal primo all’ultimo minuto ma sono stati capaci di trovare il pareggio grazie al solito Lautaro Martinez.

I nerazzurri chiusero quel girone al secondo posto; in questa stagione, a centottanta minuti dalla fine della prima fase della Champions, i ragazzi di Inzaghi sono al secondo posto. Altro piccolo indizio che può far sognare i tifosi dell’Inter.

Inter e il sogno triplete: l’indizio Mazzarri

I campioni d’Italia del Napoli non stanno vivendo una stagione semplice; l’avvio è stato decisamente non in linea con le aspettative. La squadra è distante dal primo posto in campionato e rischia di complicarsi la vita in un girone di Champions sicuramente non impossibile. Una situazione che ha portato la società ad una decisione inevitabile: via Garcia dentro Mazzarri nel terzo indizio in grado di far sognare il pubblico nerazzurro.

Nella stagione 2009/2010, infatti, i partenopei partirono con Donadoni sulla panchina; l’avvio però non fu dei migliori e allora dopo sette giornate di campionato, la società decide di cambiare guida tecnica affidando la squadra a Mazzarri. Anche in questa stagione è successa, esattamente, la stessa cosa con Garcia esonerato per far posto ad un tecnico che conosco molto bene l’ambiente partenopeo e spera di dare una scossa al Napoli.

Derby vinto con quattro gol di scarto sul Milan (4-0 nel 2009/2010, 5-1 in questa stagione), pareggio alla prima di Champions League contro una spagnola (0-0 contro il Barcellona nel 2009/2010, 1-1 quest’anno con la Real Sociedad) e poi il Napoli che cambia allenatore affidandosi, in entrambi i casi, a Mazzarri. A questo bisogna aggiungere la presenza di un centravanti argentino, Milito prima e Lautaro oggi, che può trascinare la squadra a suon di gol. Gli indizi ci sono tutti; ora sta all’Inter dimostrare, sul campo, di poter vivere un’altra stagione da sogno.