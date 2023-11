Il Milan adesso è lontano: scippo bianconero a gennaio

Il Milan abbandona la pista per il reparto offensivo di Pioli: cambia maglia a gennaio, il futuro è a tinte bianconere

Anche il Milan la scorsa estate si era approcciata sul conto di Hugo Ekitike, senza comunque perdere lue tracce sul baby attaccante francese.

Alla fine l’ex Reims è rimasto sotto la Tour Eiffel, nonostante l’arrivo al Paris Saint-Germain di Kolo Muani. Ekitike finora è stato però utilizzato con il contagocce da Luis Enrique, collezionando soltanto 8 minuti tra campionato e Champions League. Torna così d’attualità una cessione dell’attaccante nella finestra di gennaio, con il suo cartellino che si è un po’ svalutato rispetto ai 30 milioni di euro che il PSG ha sborsato per prelevarlo a titolo definitivo dal Reims dopo il prestito iniziale. La pista Milan al momento si è raffreddata per Ekitike, con la dirigenza del ‘Diavolo’ che ha messo nel mirino altri obiettivi per il reparto offensivo tra cui spicca Jonathan David.

Calciomercato Milan, Ekitike lascia il PSG: Newcastle in prima fila

Ekitike continua ad avere ammiratori sul mercato soprattutto in Premier League, dove si sarebbe riacceso l’interesse del Newcastle come riporta il portale ’90min.com’.

Il club inglese aveva provato l’affondo già ad agosto con un’importante offerta da 40 milioni di euro, prima della decisione del giocatore di giocarsi le carte a sua disposizione al Paris Saint-Germain e restare quindi nelle fila del sodalizio parigino. Adesso però la situazione è cambiata ed Ekitike cerca spazio per tornare a giocare con continuità, con la soluzione Newcastle a lui gradita per la seconda parte di stagione. I bianconeri allenati da Howe potrebbero pensare a un prestito fino a giugno, con il PSG che in mancanza di offerte concrete sul tavolo darebbero il via libera per la cessione a titolo temporaneo del classe 2002. Ekitike in Premier sarebbe inoltre monitorato anche da Crystal Palace e West Ham.