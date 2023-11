Conviene vendere El Shaarawy al Fantacalcio?

El Shaarawy è uno degli attaccanti a disposizione di Mourinho; cerchiamo di capire cosa fare con il giocatore al Fantacalcio

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha fatto una serie di operazioni importanti; diversi i giocatori che la società ha regalato a Mourinho con la speranza di lottare per un posto nella prossima Champions League. Tornare nella massima competizione internazionale è uno degli obiettivi stagionali dei giallorossi; Pellegrini e compagni proveranno anche ad arrivare il più lontano possibile nelle coppe anche se non sarà per nulla semplice.

Mourinho in ogni caso ha una rosa che può togliersi diverse soddisfazioni all’interno di questa stagione; il reparto migliore della Roma è, probabilmente, quello offensivo dove i giallorossi possono schierare la coppia Dybala-Lukaku. Diverse le alternative e tra queste non possiamo non andare a menzionare El Shaarawy.

L’esterno azzurro è una delle risorse offensive a disposizione della Roma e può fornire un contributo determinante all’interno della stagione; giocatore di qualità, tecnica, abile nell’uno contro uno e con la capacità di andare a creare la superiorità numerica. Sia dal primo minuto sia partendo a gara in corso è in grado di portare soluzioni decisamente importanti nell’arco dei novanta minuti ma anche all’interno della singola stagione.

Avere un giocatore come El Shaarawy permette di avere molte più chance per portare a casa i tre punti e l’esterno azzurro lo ha dimostrato contro il Monza quando il suo ingresso in campo è stato determinante per permettere alla sua squadra di conquistare i tre punti.

El Shaarawy al Fantacalcio: i numeri di questa stagione

Il classe 1992 non è importante solamente per la Roma ma anche dal punto di vista fantacalcistico; l’esterno giallorosso, infatti, è in grado di portare diversi bonus (tra gol e assist) andando a regalare non poche soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui. La sessione invernale di mercato si sta avvicinando e, come per i club, anche i fantallenatori devono ragionare su come muoversi per provare a mettere in difficoltà gli avversari.

Uno dei giocatori su cui bisogna assolutamente continuare a puntare è, senza ombra di dubbio, El Shaarawy; i fantallenatori che hanno deciso, ad inizio stagione, di acquistare l’esterno azzurro devono tenere nella loro rosa il classe 1992 anche perché, al Fantacalcio modalità classica, à un centrocampista e questo significa avere in mezzo al campo un giocatore in grado di portare bonus tra gol e assist.

Per andare a vincere il Fantacalcio è necessario avere, a centrocampo, giocatori che nelle loro squadre di club sono attaccanti. El Shaarawy è uno di questi e rappresenta una soluzione decisamente importante all’interno della competizione. Proprio per questo non bisogna andarsi a privare di un giocatore con le sue caratteristiche; è vero non è un titolare fisso della Roma ma, fino a questo momento, ha sempre avuto il suo spazio.

Il problema della titolarità è facilmente risolvibile; il fantallenatore deve avere un centrocampo (a tre o a quattro) di gente titolare in modo da poter contare, come prima riserva, su El Shaarawy. Giocatore dunque fondamentale e, a tal proposito, andiamo a vedere le statistiche aggiornate fino a questo momento dell’esterno azzurro.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.31

Anche da questi semplici numeri possiamo capire, senza troppi problemi, quanto un giocatore come El Shaarawy sia fondamentale a livello fantacalcistico.

El Shaarawy nella probabile formazione di Roma Udinese

Il Fantacalcio, così come il campionato, è andato in pausa per la sosta nazionali; al rientro la Roma ospiterà all’Olimpico l’Udinese in un match da non sbagliare in modo da iniziare, nel migliore dei modi, il tour de force che attenderà i giallorossi. A livello di formazione appare difficile la presenza, dal primo minuto, di El Shaarawy.

La Roma, infatti, dovrebbe fare affidamento sulla coppia Dybala-Lukaku ma, specialmente nell’epoca dei cinque cambi, l’esterno azzurro avrà sicuramente la possibilità di incidere all’interno del match. Andiamo a vedere la probabile formazione dei giallorossi con El Shaarawy che dovrebbe partire dalla panchina. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Cristante, Karsdorp; Lukaku, Dybala.