Sfumature d’Azzurro al Museo Napoleonico: Roma celebra la Nazionale

Terza tappa del progetto espositivo itinerante del Museo del Calcio di Coverciano “Sfumature d’Azzurro” a Roma. Un percorso attraverso la storia della nostra nazionale

La FIGC ripropone per la terza tappa il progetto denominato Sfumature d’Azzurro, questa volta al Museo Napoleonico di Roma. In occasione della partita decisiva per la qualificazione agli Europei tra Italia e Macedonia, sarà possibile percorrere un viaggio tra i cimeli storici della nostra nazionale e molto altro.

Da giovedì 16 a domenica 19 novembre sarà possibile percorrere un viaggio attraverso la storia della nazionale italiana presso il museo Napoleonico di Roma. Si tratta della terza tappa del progetto “Sfumature d’Azzurro”, realizzata questa volta in concomitanza alla partita tra Italia e Macedonia di venerdì 17. Saranno esposti tutti i più importanti cimeli del nostro calcio, dalle Coppe del Mondo alle magliette indossate da importanti campioni del passato e del presente, come Francesco Totti, Daniele De Rossi, Bruno Giordano, Carlo Ancelotti e Luciano Re Cecconi.

Sarà possibile ammirare, inoltre, tutti i palloni utilizzati dall’Italia a partire dagli anni ’30 fino ad arrivare a quello della finale di EURO 2020 di Wembley. Per chi parteciperà ci sarà anche la possibilità rivivere le emozioni dalla vittoria mondiale di Spagna 1982, grazie alla realtà virtuale. Lo spettatore potrà immedesimarsi nella partita, sia da tifoso che da calciatore stesso, scendo in campo al fianco di Paolo Rossi e Bruno Conti.

Sfumature D’Azzurro: modalità di partecipazione

La terza tappa del progetto Sfumature d’Azzurro a Roma, darà l’opportunità a tantissimi tifosi di vivere un’esperienza irripetibile tra tantissimi cimeli che rappresentano la storia calcistica del nostro paese.

L’evento, come detto, sarà visitabile solamente per 4 giornate. L’ingresso è totalmente gratuito e sarà garantito a tutti fino ad esaurimento posti e proprio per questo motivo non è necessario prenotare. L’orario di apertura del museo Napoleonico è dalle 10 del mattino, fino alle 18, con l’ultimo ingresso disponibile per il pubblico alle 17 e 30.