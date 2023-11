L’Inter cerca una soluzione: ecco il colpo in Serie A per Inzaghi

Il rendimento viziato dagli infortuni di Juan Cuadrado sta mettendo in difficoltà l’Inter che potrebbe correre ai ripari già a gennaio: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto domenica sera il Frosinone in occasione dell’ultima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali, si trova attualmente al primo posto in classifica con, alle spalle, la Juventus di Massimiliano Allegri che ospiterà proprio la Beneamata a Torino il 26 novembre, il giorno del Derby d’Italia.

Sarà un match molto importante per la classifica, ma soprattutto per la leadership morale in questo inizio di stagione che ha visto bianconeri e nerazzurri portarsi in fuga sulle concorrenti nella corsa per lo scudetto. Chi vivrà questa sfida da una nuova prospettiva sarà di certo Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano, nell’ultima estate di calciomercato ha scelto proprio l’Inter dopo una lunghissima militanza in maglia Juventus, ma non sta rendendo come ci si aspettava. L’ex Fiorentina infatti sta deludendo le aspettative a causa di una serie di infortuni muscolari che lo hanno portato a scendere in campo per un tempo inferiore addirittura ai 100 minuti. Una presenza troppo esigua per l’Inter che sta cercando soluzioni, forse già per gennaio.

Cuadrado in difficoltà: l’Inter corre ai ripari

Se dovesse confermarsi questo trend per Juan Cuadrado, l’Inter, già nella finestra di calciomercato di gennaio, potrebbe pensare a nuove soluzioni per garantire un sostituto affidabile a Denzel Dumfries, considerando anche l’infortunio che terrà fermo Pavard che costringe Darmian a fare il pendolino fra il ruolo di esterno destro e quello di braccetto difensivo. In quest’ottica, l’Inter potrebbe rimettere nel mirino il nome di Manuel Lazzari.

Il giocatore della Lazio di Maurizio Sarri, che non ha mai avuto troppo spazio sotto la guida tecnica dell’ex allenatore del Napoli, è un pupillo di Inzaghi e non ha un prezzo troppo alto, sui 15 milioni di euro circa. Una cifra che, però, i biancocelesti non sarebbero troppo disposti a trattare considerando i recenti trascorsi fra Lotito e l’allenatore piacentino. I nerazzurri potrebbero infatti mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro al termine della stagione.