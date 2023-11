L’agente non si nasconde: saltato lo scambio con la Juve

L’agente rivela lo scambio saltato con la Juventus: protagonista Leonardo Bonucci, ecco quel che era successo

Quando la cessione era vicina, ecco saltare lo scambio che avrebbe portato via dalla Juventus uno dei simboli dell’ultimo ciclo vincente della Vecchia Signora.

Si parla di Leonardo Bonucci, ora all’Union Berlino dove non vive giornate tranquille. Il difensore è stato a lungo titolare indiscusso dei bianconeri, ma l’inizio di avventura a Torino non fu dei migliori. Ecco perché si fece strada l’ipotesi di un addio, con l’operazione che stava andando in porto, prima che tutto venisse bloccato improvvisamente.

A raccontare il retroscena è Davide Torchia, attuale procuratore di Rugani, ma che in passato ha assistito anche Bonucci. Il procuratore torna indietro nel tempo, ai primi anni del difensore di Livorno in bianconero e dell’impatto non proprio facilissimo con l’ambiente Juve.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Bonucci e Spalletti

Torchia racconta al canale Twitch di TvPlay quello che è accaduto con Bonucci quando è arrivato alla Juventus e quando è andato molto vicino ad lasciarla dopo appena un anno.

“Bonucci l’ho cresciuto quando c’era ancora la Berretti: lui giocava nella Berretti dell’Inter che lo riscattò per 20mila euro perché lo reputavano un giocatore bravo. Era a metà tra Genoa e Bari e quando Marotta e Paratici sono arrivati alla Juve lo hanno comprato per 16 milioni di euro”.

L’impatto però, come detto, non fu dei migliori: “Il primo anno non andò bene. È andato a tanto così dalla cessione. Quando Spalletti era allo Zenit, che allora era una potenza, voleva fare uno scambio con Bruno Alves“. Operazione poi saltata con Bonucci che è rimasto in bianconero dando vita a quella che è passata alla storia come la BBC con Barzagli e Chiellini.