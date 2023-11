Juventus, Berardi è sempre più lontano: piano B a metà prezzo

Non solo il tassello a centrocampo: la Juventus potrebbe rinforzare la rosa di Allegri con un nuovo puntello offensivo nel mercato di gennaio

Continua la caccia al centrocampista in casa Juventus, con Allegri che aspetta per gennaio un rinforzo in mediana vista le assenze per squalifica di Pogba e Fagioli.

Coperta corta a metà campo per il tecnico livornese, con il Dt Giuntoli in pressing soprattutto per Kalvin Phillips: l’inglese rimane l’obiettivo più caldo per la dirigenza bianconera, mentre nella lista restano sempre spendibili i nomi di Hojbjerg, De Paul e Samardzic. Oltre al nuovo innesto a centrocampo, la ‘Vecchia Signora’ tiene una porta aperta anche per un tassello nel reparto offensivo dove manca un profilo che faccia da collante sulla trequarti nel caso in cui Allegri cambiasse modulo e decidesse di alternarlo con il rodato 3-5-2 e di optare così per il tridente in corso d’opera. Il nome buono per tutte le occasioni in questo senso rimane ovviamente quello di Domenico Berardi, vecchio pallino dei dirigenti della Continassa.

Calciomercato Juventus, Berardi complicato: fari puntati su Spertsyan

Fallito l’assalto la scorsa estate, considerando le onerose richieste del Sassuolo, il fantasista della Nazionale non è uscito dai radar di Giuntoli e Allegri che tornerebbero sotto se si aprisse uno spiraglio a gennaio.

L’Ad neroverde Carnevali però non retrocede rispetto alla valutazione estiva, con il prezzo di Berardi che non scende sotto i 30 milioni di euro. Inoltre, la deficitaria al momento situazione di classifica del Sassuolo, complicherebbe gli scenari: difficilmente infatti gli emiliani lascerebbero partire il loro giocatore di riferimento a stagione in corso e con la squadra di Dionisi in piena zona retrocessione. La Juve valuta così le alternative: l’ucraino Sudakov piace da tempo, mentre questa sera gli osservatori bianconeri assisteranno a Croazia-Armenia per spiare Eduard Spertsyan come riporta ‘Tuttosport’. Il 23enne armeno piace per le sue caratteristiche anche se viene ritenuto un po’ acerbo, con il Krasnodar (con cui è legato fino al 2028) che lo valuta intorno ai 15 milioni di euro.