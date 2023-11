Juve scatenata, non solo Phillips: doppio colpo a centrocampo

Il club bianconero lavora per rinforzare l’organico di Allegri in vista del prossimo calciomercato

Dopo gli ultimi stop a centrocampo la Juventus è pronta a correre ai ripari. Nonostante l’ottima stagione sin qui disputata in campionato, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha avuto non pochi problemi di disponibilità in mezzo al campo, tra infortuni e ragioni extra campo.

Come risaputo, ad esempio, il tecnico non potrà disporre per tutto l’anno di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il centrocampista francese a causa della sospensione provocata da prassi in seguito alla positività riscontrata al testosterone, mentre l’italiano per la squalifica di sette mesi dopo le indagini che lo hanno coinvolto in prima persone nell’ambito del caso scommesse. A queste due assenze, inoltre, nelle scorse ore si sono aggiunti dei fastidiosi infortuni.

Il primo era stato quello di Manuel Locatelli, uscito acciaccato dalla sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari e costretto ad inizio settimana ad abbandonare il ritiro della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. A seguirlo è stato questa mattina anche il compagno Fabio Miretti. Il giovane centrocampista della Juventus ha lasciato il concentramento della Nazionale Under 21 a causa di una lombalgia che verrà approfondita a Torino dai medici della Juventus e non sarà a disposizione per i match contro San Marino e Irlanda.

Calciomercato Juve, Samardzic insieme a Phillips

Come raccontato nel dettaglio dalla nostra redazione, un primo colpo per il centrocampo della Juve di gennaio dovrebbe essere Kalvin Phillips, in prestito dal Manchester City.

Insieme all’inglese, abbiamo chiesto ai nostri utenti del canale Telegram di scegliere un altro obiettivo in mezzo al campo che il club bianconero dovrebbe acquistare a tutti i costi. Con Phillips il più votato è stato Lazar Samardzic con il 46%. Il talento dell’Udinese, che la scorsa estate era andato vicinissimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter, ha già intrattenuto qualche contatto con la Juve nonostante la concorrenza fissa dei nerazzurri. Al 36% si è poi posizionata la coppia composta da De Paul e Samardzic, davanti a Hojbjerg-De Paul con il 12% e Thomas Party con De Paul all’ultimo posto con il 6%.