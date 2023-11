L’emergenza continua per Allegri: lascia il ritiro della Nazionale

La Juventus nei guai in vista della sfida contro l’Inter: oltre a Locatelli, nuovo stop in Nazionale per la squadra di Allegri

Nuova tegola per la Juventus e Massimiliano Allegri. Dopo Locatelli, anche Fabio Miretti lascia il ritiro della nazionale.

Il giovane centrocampista bianconero non sarà infatti disponibile per le prossime due gare dell’Under 21 azzurra contro San Marino e Irlanda, valide per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Ieri, a causa di un affaticamento muscolare, aveva lasciato il ritiro degli Azzurrini pure il centravanti del Monza Colombo. Miretti, che soffre di una lombalgia, farà subito ritorno a Torino dove le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico della Juve. L’attenzione ovviamente di Massimiliano Allegri è rivolta al big match alla ripresa del campionato contro l’Inter, quando i bianconeri secondi in classifica ospiteranno la capolista di Inzaghi nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium.

Juventus, Miretti lascia il ritiro dell’Under 21: Allegri in ansia per l’Inter

L’allenatore spera di avere nelle migliori condizioni possibili Miretti, che già aveva accusato problemi alla schiena durante l’ultima sfida di Serie A con il Cagliari.

Allegri è in emergenza a centrocampo viste le squalifiche di Pogba e Fagioli, oltre alle condizioni di Locatelli che – come confermato dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it – rimane in forte dubbio per la lieve frattura scomposta di una costola rimediata sempre sabato scorso nella sfida contro i sardi. Il tecnico livornese in compenso ritroverà Rabiot dopo la squalifica e considerando le indisponibilità potrebbe dare spazio in mediana al baby Nicolussi Caviglia, finora utilizzato soltanto per uno spezzone di gara con il Cagliari sostituendo proprio nel finale l’acciaccato Locatelli.