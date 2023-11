Infortunio al legamento del ginocchio in Nazionale: rientra nel 2024

La pausa nazionali a livello di infortuni miete spesso vittime: lesione al legamento del ginocchio, lunga assenza in vista

Per le squadre di club, si guarda sempre con una certa apprensione alle soste per le nazionali, nel corso delle quali si verificano spesso infortuni fastidiosi. Il bollettino, in qualche caso, si rivela particolarmente oneroso.

L’ultima ‘vittima’ in questo senso è Camavinga, centrocampista del Real Madrid. Il giocatore, nel corso di un allenamento con la nazionale francese, ha subito uno scontro fortuito con un compagno di squadra, che gli ha causato un problema piuttosto serio. Inizialmente si pensava soltanto a una iperestensione del ginocchio, ma la diagnosi sarebbe più grave. Come riportato a ‘El Chiringuito Tv’ da Juanfe Sanz, dallo staff della nazionale transalpina e da quello del Real filtrerebbe una lesione al legamento laterale esterno del ginocchio destro, con uno stop da stimare almeno in un mese e mezzo. Oggi si svolgeranno esami per escludere la rottura del legamento e l’operazione chirurgica, ma di certo, il giocatore tornerà in campo nel 2024. Saltando, tra l’altro, il match di Champions League in programma tra due settimane con il Napoli.