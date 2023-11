Haaland in Serie A, ecco dove e come può arrivare

Fari puntati sul futuro del centravanti norvegese dopo le parole dell’agente Rafaela Pimenta

Al secondo anno con la maglia del Manchester City, Erling Haaland sta continuando a suon di gol ad abbattere ogni tipo di record. L’attaccante norvegese, protagonista della vittoria della Champions League nella passata stagione, sino a questo momento in 18 presenze complessive è andato a rete ben 17 volte per la media di un gol ogni 89 minuti.

Numeri pazzeschi ma che non sorprendono più per il numero nove più dominante sulla terra. Al Manchester City è legato da un contratto ancora molto lungo, in scadenza nel giugno 2027. Nonostante ciò, le parole pronunciate nelle scorse ore dall’agente Rafaela Pimenta hanno ovviamente sollevato più di un dubbio su quello che sarà il futuro dell’attaccante, nel mirino di grandi club in Europa a partire dal solito Real Madrid.

La nota procuratrice che si è fatta carico della pesante eredità sportiva lasciata da Mino Raiola, non si è voluta sbilanciare sulla volontà del centravanti, ammettendo però che prima o poi dovrebbe dire addio al City: “Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, si farà. Erling è padrone del suo destino. Non solo oggi, ma tutta la sua vita si svolgono al 100%. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e il suo club, il Manchester City”.

Calciomercato Juve, perché Haaland potrebbe arrivare in Serie A

In passato, era stato il padre di Haaland ad affermare che il figlio non sarebbe rimasto in un club per più di quattro anni e non è un mistero che lo stesso calciatore sia affascinato dall’idea di poter giocare in più campionati.

Qualora dovesse prendere in considerazione la possibilità di sbarcare in Italia – ovviamente nel caso in cui vi fossero le condizioni economiche e sportive ideali – secondo il ‘The Sun’ la Juventus sarebbe la formazione più quotata ad accoglierlo. Questo perché già in passato, in particolare nel 2017, il club bianconero aveva tentato di acquistarlo dal Molde per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Nello stesso anno, inoltre, Haaland era stato avvistato allo Stadium con un cappellino della Juve, segno del fatto che abbia quantomeno simpatizzato per i bianconeri.