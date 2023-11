Haaland al Real Madrid: c’è l’annuncio dell’agente

Haaland e il possibile futuro al Real Madrid, c’è l’annuncio dell’agente: ecco le dichiarazioni di Rafaela Pimenta

Haaland al Real Madrid? L’agente del bomber norvegese, Rafaela Pimenta, non chiude le porte ad un possibile trasferimento ai ‘Blancos’.

“Erling è padrone del suo destino. Non solo oggi, ma tutta la sua vita si svolgono al 100%. Quello che intendo è che dobbiamo mostrare equilibrio. Noi, il club e il giocatore. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo parlarci in modo che tutti si sentano a proprio agio facendo questa esperienza insieme. Non penso che sia preciso dire che Erling fa quello che vuole. Non è vero. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e il suo club, Manchester City“, ha dichiarato Pimenta in un’intervista rilasciata a ‘Relevo’. L’attaccante classe 2000 sembra destinato a rimanere al City ancora a lungo, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche il Real Madrid.

“Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, si farà. Clausola? No. Il contratto di Erling è noto al Manchester City, a suo padre, a lui stesso e a me stesso. Erling è padrone del proprio destino, sempre”, ha concluso Pimenta.