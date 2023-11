Fiorentina, pronto rinnovo a vita: due top club di Serie A osservano da lontano

La Fiorentina, nonostante due top club stiano osservando la situazione, vuole blindare uno dei giocatori più importanti della rosa

Nell’ultimo turno di campionato, prima della sosta per le nazionali, la Fiorentina ha vinto due a uno contro il Bologna. Un successo molto importante perché i viola sono riusciti a mettere fino ad una serie di tre sconfitte consecutive. La squadra ha obiettivi molto importanti sia in campionato (dove si proverà a lottare per un posto nella prossima Europa) sia nelle coppe con la voglia di arrivare il più lontano possibile. Come detto contro il Bologna la squadra ha trovato tre punti fondamentali e tra i protagonisti del match non possiamo non menzionare Bonaventura.

Il centrocampista ha realizzato la rete del momentaneo uno a zero ma, in generale, ha fornito una prestazione di assoluto livello; fino a questo momento ha realizzato cinque gol e due assist dimostrando tutta la sua importanza all’interno del sistema di gioco di Italiano. Il classe 1989 ha una situazione contrattuale piuttosto chiara: Bonaventura, lo scorso gennaio, ha firmato fino a giugno 2024 con l’opzione fino al 2025 al verificarsi di determinate condizioni.

Come abbiamo detto parliamo di un giocatore fondamentale per la Fiorentina con Italiano che, molto difficilmente, può rinunciare alle qualità di Bonaventura che è in grado di spostare gli equilibri all’interno del match con le sue qualità. Proprio per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, la società viola vuole estendere ulteriormente il contratto del centrocampista azzurro.

Bonaventura, la Fiorentina vuole il rinnovo: due top club alla finestra

La società viola non ha nessuna intenzione di privarsi di Bonaventura considerando quanto sta dimostrando questo giocatore all’interno di un campionato dove la Fiorentina vuole essere grande protagonista. E’ probabile che, entro dicembre, il giocatore possa firmare un nuovo contratto restando in viola fino al 2025 con la possibilità di prolungare anche per l’anno successivo, il 2026.

Bonaventura, con le sue prestazioni, ha attirato l’attenzione di diverse squadre in particolar modo due top club. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, l’Inter con i nerazzurri che stimano il centrocampista e seguono la vicenda da vicino; la seconda big italiana è il Napoli specialmente qualora, nella prossima stagione, dovesse arrivare Italiano sulla panchina dei partenopei.

Bisogna sottolineare una cosa molto importante: vista la situazione contrattuale di Bonaventura sono poche le speranze per Napoli ed Inter. La Fiorentina ha, all’interno della propria rosa, un giocatore di enorme importanza; gol, assist e una serie di prestazioni di assoluto livello. I viola non hanno nessuna intenzione di rinunciare al classe 1989 ma vogliono blindarlo per altri anni.