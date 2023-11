Fan Token: sostieni la tua squadra e ricevi premi esclusivi grazie alle criptovalute

Le criptovalute sono qualcosa di cui si parla tanto, ma in pochi conoscono davvero le potenzialità offerte da questa nuova tecnologia, ma per gli appassionati di calcio e di sport c’è una novità unica nel suo genere: i fan token.

Esistono ormai token e criptovalute più o meno per ogni cosa, potevano quindi mancare dei token per sostenere la propria squadra? Ovviamente no. I nuovi fan token permettono al contempo di sostenere la propria squadra, avere delle occasioni di guadagno e, soprattutto, poter entrare in club esclusivi e ricevere i migliori gadget riservati ai partecipanti a queste iniziative.

Si può sostenere la propria squadra di calcio preferita in tanti modi. Ma nessuno ha mai potuto avere un riconoscimento di questa portata. Oltre a ricevere gadget e contenuti esclusivi, hai mai desiderato poter far valere la tua voce nelle decisioni del club? I fan token possono essere la strada più semplice per questo.

Sei appassionato di sport e non vuoi perdere nulla di ciò che riguarda la tua squadra? I fan token ti garantiranno l’accesso ai gruppi più esclusivi e potrai mettere le mani per primo sul merchandising e gadget in edizione limitata riservata ai detentori di questi gettoni digitali.

Se vuoi sapere come partecipare a questa incredibile iniziativa e sostenere davvero la tua squadra partecipando in prima persona alle decisioni del club, corri a leggere il nostro articolo:

Sostenere la propria squadra con i Fan token: guida definitiva per il 2023

Come sono i fan token delle squadre di calcio

In poche parole, i fan token sono una sorta di bene o denaro digitale realizzato grazie alla tecnologia blockchain, che è anche la base di Bitcoin (BTC) e delle criptovalute. Sono progettati per dare ai tifosi vari diritti di accesso, privilegi e altri benefici, in modo che possano interagire con le loro squadre sportive, club o celebrità preferite in un modo tutto nuovo.

I possessori di questi token possono votare su questioni relative alle loro squadre o club preferiti, visualizzare materiale esclusivo e partecipare a sondaggi e inchieste. I gettoni dei tifosi possono, ad esempio, consentire ai sostenitori di scegliere quale atleta ingaggiare, a quale ente di beneficenza devolvere la somma o persino quale modello di maglia indossare nella prossima campagna elettorale.

Come si usano i fan token e a cosa servono

In genere, le organizzazioni producono questi fan token, che vengono poi venduti ai fan tramite offerte iniziali di coin (ICO).

Poiché possono essere scambiati sugli exchange delle criptovalute, la domanda sul mercato determinerà il loro valore di mercato. Tuttavia, non sono uguali alle criptovalute convenzionali, che sono utilizzate nei servizi finanziari e nei pagamenti. I fan token sono invece creati per svolgere compiti particolari all’interno di un sistema chiuso.

Come già accennato, un fan token può garantire al suo possessore diritti specifici, in particolare la possibilità di votare su numerose questioni legate alla comunità e riguardanti la squadra sportiva o la celebrità preferita. I fan token aumentano l’interazione con i fan e rafforzano il legame tra il club, le celebrità e i tifosi della squadra. Si tratta di un utilizzo davvero affascinante di queste nuove tecnologie e qualsiasi tifoso amante della tecnologia non può certo lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione.