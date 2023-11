Donnarumma, il calcio e non solo: 6 curiosità che non tutti conoscono

Il portiere campano Donnarumma è noto già da diversi anni, nonostante la giovane età. Alcune curiosità calcistiche ed extra pallone.

Gigio Donnarumma è l’attuale portiere del PSG nonché della nazionale italiana. Fu protagonista della vittoria degli Azzurri agli ultimi campionati europei, ma c’è chi dalle nostre parti non lo ama affatto.

I tifosi rossoneri infatti non gli perdonano il trasferimento dal Milan al PSG. L’estremo difensore aveva un contratto in scadenza con i rossoneri il 30 giugno del 2021. Ma i rapporti non sono proseguiti, a causa delle richieste del giocatore e del suo agente dell’epoca Raiola – considerate troppo alte dalla società rossonera.

Stop dunque al contratto e spazio a Donnarumma per andare a giocare altrove – ma a parametro zero senza perciò dare la possibilità al Milan, il club in cui il giocatore è sportivamente maturato, di ottenere un euro dal trasferimento. Oggi Donnarumma – pur dopo qualche incomprensione iniziale con il tecnico del PSG Luis Enrique – continua a difendere i pali del club in cui milita Mbappé. E’ la sua terza stagione In Francia.

Di seguito una breve scheda dirà di più sull’atleta: scopriremo alcune curiosità su di lui ed alcuni aspetti della vita privata che non tutti sanno. I dettagli.

Donnarumma e gli allenamenti speciali con i gonfiabili

Al di là dei rapporti incrinati con i tifosi rossoneri, la mentalità di Donnarumma è sempre stata orientata all’allenamento intenso, senza lasciare nulla al caso.

E su internet potranno sorprendere i video che lo ritraggono in allenamento con dei gonfiabili ad hoc, ovvero manichini con una base ad acqua, impossibili da atterrare e perciò adattissimi per riprodurre le caotiche mischie in area di rigore, in occasione dei calci dalla bandierina. Insomma, anche questo è un modo per allenarsi con efficacia, secondo Donnarumma.

Il mito Buffon

Un messaggio web di Gigio Donnarumma ha reso onore a Buffon, al momento del suo ritiro dal calcio giocato: “Grazie di tutto Gigione! Leggenda!” – queste le parole usate che dimostrano la stima verso l’estremo difensore.

Un maestro e mentore per Gigio, dato che in passato Buffon diede molti suggerimenti al giovane portiere, anche prendendone le difese nei momenti negativi della carriera. Insomma una solida amicizia che prosegue nel tempo e che si è consolidata.

Ai giornalisti in passato Donnarumma ha spiegato che Buffon resta sempre il suo idolo, che è il più forte di tutti ed è italiano. Inoltre lo ha sentito più volte durante gli ultimi campionati europei, ricevendo da lui incoraggiamento e consigli per fare ancora meglio. Evidentemente sono stati contatti vincenti.

Gigio Donnarumma e quel nomignolo affibiato dall’Equipe

Il portiere campano ha saputo farsi apprezzare anche al PSG, nonostante alcune annate non semplici. Giunto a Parigi, è stato sommerso dalle critiche di una tifoseria che mirava – e mira tuttora – a vincere (quasi) tutto.

Ma Donnarumma ha sempre risposto sul campo, riuscendo alla fine ad ottenere gli elogi anche del celebre giornale francese L’Equipe, fin da principio molto severo con il portiere: “DonnaMura” è stato infatti il nuovo soprannome ideato dalla testata transalpina.

Alcune curiosità extracalcistiche

Non solo calcio. Anche Donnarumma ha altre passioni che con il pallone non hanno nulla a che fare. Ad esempio è un appassionato di videogiochi, ed infatti la Playstation è componente fissa del suo tempo libero, fin dai tempi delle giovanili tra le fila dei rossoneri.

Interpellato da RedBull.com, il portiere ha raccontato che i videogames sono sempre stati tra i maggiori divertimenti suoi e dei suoi compagni, per il poco tempo a disposizione dopo gli allenamenti nelle giovanili. “Con i compagni facevamo tante sfide. Ci sono stati joystick spaccati, ma ci divertivamo” raccontò all’appena citato sito web. E ancora oggi la passione per i videogames rimane.

Ma Donnarumma è popolare altresì tra i bambini: infatti Gigio è celebre in versione fumetto con il nome di “Paperumma”, in cui cui è comparso nelle storie di Topolino.

La fidanzata e la brutta vicenda della rapina

Come racconta la Gazzetta, Donnarumma è fidanzato da alcuni anni con Alessia Elefante, di professione interior designer. Con lei vive nella capitale francese, ma soprattutto con lei Gigio ha passato alcune ore terribili per la violenta rapina avvenuta nella sua abitazione, la scorsa estate.

Legati, picchiati e rapinati per un bottino attorno al mezzo milione di euro – tra denaro ed oggetti di valore – la coppia è riuscita poi a trovare rifugio in un hotel parigino, dove ha avvertito le forze dell’ordine. Di seguito portati entrambi in ospedale per controlli ed accertamenti, non hanno avuto conseguenze importanti a livello fisico. Ovviamente però lo choc non è mancato.