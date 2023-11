Conviene vendere Pedro al Fantacalcio?

Pedro, attaccante della Lazio, non ha ancora trovato la via del gol in campionato; ecco cosa fare a livello fantacalcistico

La Lazio, dopo la buonissima stagione dello scorso anno, vuole essere protagonista anche in questo campionato; l’obiettivo è quello di lottare per tornare in Champions League mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più in fondo possibile e la prima missione è quella di superare il girone della massima competizione internazionale.

Uno dei punti di forza dei biancocelesti è, senza ombra di dubbio, un gioco capace di divertire e di portare a casa risultati importanti; il merito è, senza ombra di dubbio, di Sarri. Il tecnico ha una precisa idea di gioco ed è riuscito a trasferirla ai suoi ragazzi pronti a seguirlo per levarsi grandi soddisfazioni.

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito al derby della capitale; una partita che, rispetto al passato, ha regalato poche emozioni se non quelle offerte dalle due curve con coreografie da lasciare a bocca aperta. In campo uno dei protagonista sarebbe potuto essere Pedro; l’esterno biancoceleste, già in passato, era stato in grado di far male ai giallorossi ma questa volta non è riuscito a fare la differenza all’interno di una partita non semplice.

Il classe 1987 è uno degli elementi più importanti all’interno della rosa della Lazio considerando le qualità del giocatore, la sua esperienza e un curriculum che pochi giocatori possono vantare. E’ per questo che stupisce lo zero alla voce gol e assist per quanto riguarda Pedro nel massimo campionato italiano. Bisogna sottolineare, elemento molto importante, come Sarri a livello offensivo abbia diverse alternative: sei giocatori per tre posti che danno al tecnico soluzioni importanti all’interno stagione con obiettivi, come detto, importanti.

Pedro oltre ad essere un giocatore determinante per la Lazio è anche un calciatore fondamentale a livello fantacalcistico; l’esterno offensivo ha sempre avuto, nel suo palmares, la capacità di portare gol ed assist. Bonus che, in un mondo come quello del Fantacalcio, possono rappresentare un grande aiuto per chi ha deciso di puntare su di lui.

Fino a questo momento, però, i gol in campionato non sono arrivati e neanche gli assist; una situazione che sta portando a delle riflessioni per quanto riguarda il prossimo mercato non della Lazio ma a livello fantacalcistico. Chi ha puntato su di lui, infatti, deve decidere cosa fare e le strade sono essenzialmente due: tenerlo nella propria rosa o cederlo.

Fare una valutazione netta non è per nulla semplice perché bisognerebbe andare a vedere l’intero reparto offensivo, oltre a Pedro, dei fantallenatori. Oltre a questo dobbiamo anche considerare un punto molto importante: a gennaio si apre il mercato invernale che potrebbe portare nuovi attaccanti nel mondo del Fantacalcio.

Possiamo però consigliare di tenere un giocatore come Pedro; fino a questo momento ha giocato dieci partite ottenendo sempre il voto. Questo aspetto va tenuto in considerazione perché significa che la Lazio punta molto sul giocatore per andare a raggiungere i vari obiettivi. La stagione è ancora lunga e l’attaccante biancoceleste può regalare diverse soddisfazioni in termini di gol e assist.

Pedro, i numeri della stagione: gioie solo in Champions League

Abbiamo detto di come l’attaccante della Lazio, per quanto riguarda il campionato, non abbia ancora trovato la via del gol o dell’assist. Musica completamente diversa in Champions League dove, nelle prime quattro partite del girone, ha realizzato due gol.

Il primo è stato particolarmente importante; in casa del Celtic, infatti, ha messo a segno il due a uno nei secondi finali di una partita che può risultare determinante nel discorso relativo alla qualificazione agli ottavi di finale. Ecco la Lazio, i tifosi biancocelesti e soprattutto i fantallenatori di Pedro sperano di poter, molto presto, esultare ad un gol del loro attaccante nel massimo campionato italiano.