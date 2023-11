Calciomercato, esce allo scoperto sulla Juventus: “Non decido io”

La Juventus ha bisogno di rinforzare la rosa di Allegri; uno degli obiettivi di mercato è uscito alla scoperto proprio sui bianconeri

Una stagione importante per la Juventus; i bianconeri, dopo quanto successo l’anno scorso, vogliono tornare ad essere grandi protagonisti e hanno l’obiettivo di lottare fino alla fine per lo scudetto. Competere con le milanesi (Inter in particolare) e il Napoli campione d’Italia non sarà semplice ma Allegri ha una rosa forte che può regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi; non solo il presente ma anche il futuro con la società che vuole andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione.

Tra gli obiettivi dei bianconeri troviamo sicuramente un centrocampista considerando le situazioni, conosciute da tutti, di Fagioli e Pogba. Occhio anche al discorso offensivo perché la Juventus potrebbe decidere di andare a migliorare il proprio attacco. Uno dei nomi seguiti, a tal proposito, è quello di Sudakov; il talento classe 2002, in forza allo Shakhtar, sta dimostrando in questa stagione tutte le sue qualità ed ha realizzato fino a questo momento tre gol considerando tutte le competizioni.

Da un punto di vista tattico parliamo di un giocatore molto duttile e che potrebbe offrire diverse soluzioni all’interno di una partita. Sudakov può essere utilizzato come mezzala offensiva ma anche come trequartista alle spalle del centravanti; due possibilità che si incastrerebbero perfettamente con il sistema di gioco dei bianconeri, il 3-5-2.

Sudakov e la Juventus: “Non decido io”

Uno degli obiettivi della Juventus, per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, è Sudakov; giocatore molto interessante, con un talento indiscutibile e la possibilità di fare il definitivo salto di qualità in una squadra come quella bianconera. In attesa di capire come si svilupperà la situazione intorno al classe 2002, il talento dello Shakhtar ha parlato alla Gazzetta dello Sport esprimendosi anche sull’interesse dei bianconeri.

“Mi fa piacere, la seguo su TikTok“; un segnale comunque importante specialmente in un periodo dove quelli che vengono definiti indizi social, molto spesso, danno indicazioni importanti all’interno di una possibile trattativa. Sudakov ha poi continuato: “Decidono i club non io” andando a sottolineare come poi siano le due società a dover trovare l’accordo per l’eventuale trasferimento.

La Juventus segue con interesse un giocatore che tanto bene sta facendo; Sudakov segue i bianconeri su TikTok e questo potrebbe rappresentare un piccolo indizio. Solo nelle prossime sessioni di mercato scopriremo il futuro del classe 2002 che sembra essere ormai pronto per fare il definitivo salto di qualità.