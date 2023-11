Tegola pesante, UFFICIALE: salta l’Inter

La tegola mette in allarme il tecnico che dovrà perderlo per diverse settimane: salta la partita con l’Inter

Brutte notizie arrivano dall’infermeria con gli esiti degli accertamenti che lasciano poco spazio alle speranze.

La seconda era Mazzarri al Napoli parte con un duplice ko: Alex Meret e Mario Rui sono alle prese entrambi con infortuni muscolari. Il portiere si è fatto male nel riscaldamento della gara con l’Empoli, il portoghese qualche minuto dopo essere entrato in campo nel finale di partita. Per entrambi oggi sono arrivati gli esiti dell’accertamenti e i risultati non sono incoraggianti, evidenziando per entrambi una lesione.

Per Meret si parla di una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, mentre per Mario Rui la diagnosi è una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Entrambi i calciatori salteranno quindi le prime partite con Mazzarri in panchina. Anche se nel comunicato non si parla di tempi di recupero, è praticamente scontato che il forfait di Mario Rui durerà diverse settimane portandolo a saltare le delicate sfide contro Atalanta, Real Madrid e Inter, senza dimenticare la Juventus che ci sarà la settimana dopo.

Napoli, doppio forfait: i tempi di recupero di Meret e Mario Rui

Mentre oggi Walter Mazzarri ha diretto il primo allenamento, non ha potuto contare su Osimhen: fermo per infortunio, il bomber nigeriano è rimasto a casa per una sindrome influenzale.

Tornando a Meret e Mario Rui, entrambi hanno già iniziato le terapie per provare a rientrare il prima possibile. I tempi di recupero si attestano su 3-4 settimane per il portiere e almeno 5 per il terzino portoghese.