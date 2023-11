Sconfitta a tavolino in Coppa: la decisione UFFICIALE

Niente da fare per il ricorso: confermata la sconfitta a tavolino in coppa dopo l’iniziale decisione comunicata dal Giudice Sportivo

Dopo due settimane, arriva la decisione definitiva sulla partita di Coppa il cui risultato è stato stabilito a tavolino dal Giudice Sportivo nonostante il ricorso presentato dal club nei giorni scorsi dopo la sconfitta a tavolino.

Arriva la decisione della Commissione d’Appello della Federcalcio spagnola che ha ratificato la decisione del Giudice Unico confermando la sconfitta a tavolino comminata nei confronti del Granada in Copa del Rey per “allineamento indebito“. Dunque, a passare il turno sarà l’Arosa, il cui nome è stato inserito nel sorteggio effettuato nelle scorse ore per delineare il tabellone della fase finale della competizione.

Una autentica beffa per la formazione allenata da Paco Lopez, penultima in campionato e ora eliminata anche dalla coppa nazionale nonostante la vittoria per 3-0 sul campo. Il motivo? Aver schierato nella formazione titolare il portiere Adri Lopez, estremo difensore della squadra B del Granada. A far scaturire la decisione della sconfitta a tavolino è stata l’età anagrafica del portiere, classe ’99. Essendo la Coppa del Re considerata una competizione semi-professionale, è possibile schierare calciatori della seconda squadra solo ed esclusivamente se Under 23.

Il Granada aveva presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che la Copa del Rey fosse una competizione professionistica. In questo modo la squadra avrebbe potuto schierare il giovane portiere, mai schierato in prima squadra nel corso di questa sragione.

E invece la Commissione d’Appello della Federcalcio spagnola ha ratificato la decisione del Giudice Unico, confermando lo 0-3 a tavolino nei confronti della compagine di Paco Lopez. Le autorità competenti hanno confermato che Copa del Rey e Supercoppa di Spagna vengono considerate competizioni non professionistiche. Ecco perché il Granada è stato estromesso dal torneo mentre a superare il turno è l’Arosa che nel secondo turno della competizione nazionale affronterà il Valencia il prossimo 6 dicembre.