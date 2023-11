Retegui quando torna a giocare in A? Ecco le 2 possibili date

Retegui è il faro nell’attacco del Genoa, ma gli infortuni ne hanno limitato l’utilizzo. Il ritorno è atteso a breve.

Il Genoa nella dodicesima giornata di campionato ha ottenuto una preziosissima vittoria, a spese dell’Hellas Verona, oggi penultima nella classifica di Serie A. E lo ha fatto senza i due suoi attaccanti più rappresentativi, ovvero Messias e Retegui.

Proprio quest’ultimo, un classe 1999 argentino naturalizzato italiano, rappresenterebbe un punto di riferimento fisso per il reparto avanzato rossoblù, ovvero un giocatore in grado di garantire almeno una quindicina di gol nel campionato. E proprio i tre punti saranno l’obiettivo del Genoa nelle prossime gare, dato che l’attuale posizione del club non fa dormire sonni troppo tranquilli.

Nelle ultime settimane Retegui non è sceso in campo per infortunio, ma il momento del suo ritorno alle gare si avvicina sempre di più. Vediamo quando potrebbe giocare di nuovo.

Non solo Retegui: altri due infortunati tra le fila del Genoa

La seconda pausa in campionato sarà utile al Grifone per ritrovare le sue pedine in attacco. Due settimane di stop per le nazionali saranno determinanti per tentare – in particolare – il recupero di Mateo Retegui, elemento su cui il tecnico Gilardino punta molto e già finito da tempo nel giro della nazionale maggiore.

D’altronde le sue capacità sono state subito evidenti al suo arrivo in Italia: Retegui è un attaccante veloce, freddo e forte fisicamente, ma anche è bravo nelle conclusioni aeree e vede molto bene la porta.

Ora il recupero è più che mai atteso visto che nella truppa rossoblù si sono aggiunti altri due infortunati dopo l’1-0 contro l’Hellas Verona. In questi giorni infatti si stanno valutando le condizioni del difensore Mattia Bani e dell’attaccante Caleb Ekuban in prospettiva della trasferta di Frosinone alla ripresa del torneo di Serie A.

Il Genoa, insomma, continua a perdere pezzi e per il mister si fa un po’ più complicato trovare l’undici da mandare in campo. Ecco perché il ritorno alle gare di Retegui sarebbe un’ottima novità.

Il guaio fisico di Retegui

Mateo Retegui era tornato in campo contro la Salernitana alla decima giornata, dopo un primo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro. Ebbene, in quella gara si è ripresentato lo stesso problema, di fatto una ricaduta con distorsione – ma senza lesione, specifica La Repubblica. Il problema sta costringendo il Genoa a privarsi di nuovo del bomber.

Un po’ di sfortuna dunque per l’attaccante, visto che è stato colpito dallo stesso infortunio proprio quando il peggio sembrava esser passato. In particolare Retegui ha patito un problema al collaterale del ginocchio sinistro ad ottobre, che lo ha obbligato a non scendere in campo nei match contro Atalanta e Milan.

Di nuovo in campo contro la Salernitana – dicevamo – ha avvertito una fitta allo stesso ginocchio ed è stato costretto ad abbandonare la partite dopo la fine del primo tempo.

Quando rientra Retegui?

Retegui dovrebbe tornare a giocare dopo la sosta di novembre, nella gara contro il Frosinone in programma domenica 26. Tuttavia sarà molto difficile vederlo in campo dal primo minuto. Molto probabile un ingresso negli ultimi minuti di gara.

Nell’infermeria rossoblù c’è comunque cauto ottimismo, come ha indicato La Repubblica. Ma lo staff medico del Genoa darà il suo ok soltanto in ipotesi di recupero totale.

Ecco perché l’italo-argentino tornerà in campo esclusivamente se si sarà ripreso in modo pieno, per evitare ulteriori ricadute e problemi al ginocchio. Se così non fosse, Gilardino potrebbe confermare Malinovskyi trequartista alle spalle di Gudmundsson, ovvero colui che finora ha retto più di tutti il reparto d’attacco viste le assenze di Retegui e Messias.

Nel peggiore dei casi sia Messias che Retegui, torneranno disponibili per la quattordicesima giornata di Serie A.

Retegui: numeri interessanti al Fantacalcio

Quasi superfluo dire che Mateo Retegui è un attaccante chiave per il Genoa e per cogliere, quanto meno, l’obiettivo della salvezza. Anzi l’attaccante italo-argentino ha avuto un impatto assai significativo con la sua nuova realtà in Serie A.

Nelle nove partite in cui è stato utilizzato finora, la punta ha infatti realizzato cinque reti e due assist ma dal match contro l’Udinese si trova a dover sopportare un fastidioso problema al ginocchio che gli ha fatto perdere ben cinque partite, quattro di campionato e una di Coppa Italia.

Come accennato, le sue condizioni verranno valutate via via e la pausa per le partite della nazionale non potrà che essergli utile. Da notare che senza il numero 19 il Genoa ha realizzato quattro reti in cinque partite, due di Gudmundsson, una di Dragusin e una di Haps.

Al Fantacalcio Retegui si è dimostrato finora giocatore da tenere d’occhio perché in quattro gare di A ha ottenuto voti buoni o eccellenti, garantendo gol ed assist. Anche tre insufficienze ma in gare in cui in cui non ha contribuito con realizzazioni o passaggi vincenti.

Peraltro nell’ultima gara prima del nuovo infortunio, Retegui ha ottenuto un 6,5 come Fantavoto – giocando solo un tempo. Insomma, un giocatore che sulla carta fa comodo sia al Genoa che ai fantallenatori. Pur con l’incognita infortuni.