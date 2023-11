Pioli trema: il PSG si fionda sul gioiello del Milan

Uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan, potrebbe lasciare l’Italia la prossima estate. Il PSG si è infatti fiondato su un fedelissimo di Stefano Pioli

Dopo l’addio di Sandro Tonali della scorsa stagione, un altro dei senatori rossoneri potrebbe abbandonare il club in estate. Il PSG si è infatti fiondato su una delle stelle principali del Milan di Pioli, ritenuta l’ideale per completare una rosa già molto ampia di suo.

Il Milan, questa stagione, sta faticando a trovare una continuità di risultati e prestazioni, sia in Champions che in campionato. Dopo un avvio brillante che aveva proiettato i rossoneri al primo posto della Serie A, la squadra di Pioli ha perso punti importanti che l’hanno trascinata lontano da Juventus e Inter, che viaggiano su ritmi molto più elevati. La pausa nazionali arriva nel miglior momento per il Diavolo, che avrà così tempo di rimettere insieme le idee per provare a recuperare terreno nella lotta Scudetto.

Una delle principali note positive di questa prima parte di stagione è stato Fikayo Tomori, ritornato ai performare ad alti livelli. L’inglese è il leader assoluto della difesa rossonera, oltre che uno delle poche ancore di salvezza, anche nei momenti di forte mareggiata. Le ottime prestazioni del difensore non sono passate inosservate all’estero, in particolare a Parigi.

Secondo quanto riporta Fichajes.net, infatti, il PSG vorrebbe ampliare il proprio reparto arretrato e Tomori sarebbe la prima scelta. Il classe 1997 sembrerebbe essere un pupillo dell’allenatore Luis Enrique che ha l’obbiettivo di costruire un progetto vincente nei prossimi anni. Il difensore inglese, come detto, è una delle colonne del Milan, che non vorrebbe privarsi del calciatore. Davanti ad un’offerta faraonica, però, potrebbero crollare tutte le buone volontà dei rossoneri.

PSG, progetto Tomori: le cifre dell’operazione

Le possibilità economiche di club del calibro del PSG, superano di gran lunga quelle delle squadre italiane. Come successo l’anno scorso con Skriniar, i parigini potrebbero ammaliare Tomori con un’offerta quasi irrinunciabile e la prospettiva di vincere la tanto desiderata Champions League.

Luis Enrique ha scelto Tomori come futuro difensore del PSG, complice anche le scarse prestazioni dell’ex Inter Skriniar. Il valore del calciatore inglese, secondo Transfermarkt.com, si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Bisogna tenere conto, però, che l’ex Chelsea ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino a giugno 2027. Il Milan, inoltre, non ha la necessità finanziaria di vendere un top player, per questo i parigini dovranno fare follie per acquistare il calciatore.