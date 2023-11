Hakimi e il ritorno all’Inter, arriva l’annuncio definitivo

Le parole dell’agente del terzino del Psg che ha lasciato i nerazzurri a inizio estate 2021, dopo aver vinto lo Scudetto

Non solo Lautaro, nella diretta Twitch di Tv Play Alejandro Camano ha risposto anche in merito al futuro dell’altro suo illustre assistito, Achraf Hakimi.

Il procuratore spagnolo ha spento, almeno per il momento, i nuovi rumors relativi a un possibile ritorno all’Inter del terzino marocchino ora al Paris Saint-Germain.

“Credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, però penso che quella tra lui e i nerazzurri sia una storia conclusa“.

“Se in futuro potrebbe riaprirsi la pista nerazzurra per Hakimi? Non saprei – le parole di Camano – il PSG sta parlando della possibilità di proseguire con Hakimi per molto tempo”.

Il marocchino ha lasciato l’Inter nell’estate 2021, dopo lo Scudetto vinto sotto la guida di Antonio Conte. Il Paris Saint-Germain lo ha pagato circa 70 milioni di euro, bonus inclusi. Il contratto del classe ’98, che il club parigino intende rinnovare, scade a giugno 2026.