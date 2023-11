Giuntoli forza cinque, il ds blinda la Juventus: accordi in serie

La Juventus al lavoro per blindare l’attuale rosa, cinque rinnovi di contratto sull’agenda di Giuntoli: il punto

Cinque, come le vittorie consecutive da parte della Juventus, che valgono il secondo posto a due lunghezze dall’Inter. Cinque, sono i rinnovi di contratto ai quali punta Cristiano Giuntoli per blindare la formazione bianconera, che ha dimostrato di poter puntare nuovamente in alto.

Si parte, secondo la ricostruzione della ‘Gazzetta dello Sport’, dal ritrovato muro difensivo. Danilo e Gatti hanno già rinnovato, i prossimi potrebbero essere Bremer, Rugani e Szczesny. Il brasiliano può allungare fino al 2028, si lavora per un biennale per l’ex Empoli che andrà in scadenza a giugno e per un allungamento fino al 2026 per il portiere polacco, con spalmatura dell’ingaggio.

Discorsi un po’ più complicati, invece, per il duo d’attacco Chiesa e Vlahovic. Contatti in corso per il primo, Giuntoli ha registrato l’apertura da parte di Ramadani ma le cose procedono per adesso a rilento, per allungare la scadenza dal 2025 al 2026 e avere maggior tempo a disposizione per riflettere su un futuro a lunga scadenza o su un addio. Quanto all’attaccante serbo, ci sono invece passi in avanti, per allungare il contratto in scadenza tra due anni e mezzo e spalmare l’ingaggio che al momento rappresenta un ostacolo anche per una eventuale cessione.