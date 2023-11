Follia durante l’Assemblea, calci e pugni: comunicato UFFICIALE

Calci, pugni, spintoni: rissa clamorosa durante l’Assemblea del club, con i dirigenti costretti a rinviare decisioni importanti

Riprovevole. Non usa mezze misure nel suo comunicato il club dopo quanto successo nel corso dell’Assemblea generali dei soci.

Per il Porto doveva essere una giornata importante, con alcune modifiche allo statuto, in particolare riguardanti il conflitto d’interesse. Modifiche che non sono state approvate, né discusse a causa di ciò che è accaduto durante la riunione. Una vera e propria rissa, con scene da far west che ha coinvolto numerosi dei presenti.

Calci, pugni, spintoni e gente in fuga per evitare di essere coinvolta: questa la descrizione dell’Assemblea del Porto, episodio confermato anche da un duro comunicato del club. Tutto nasce quando uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, Henrique Ramos è stato portato via con la forza dalla sala, dopo aver dimostrato la sua contrarietà ad alcune delle proposte presentate.

Da qui si è scatenato il caos, con gli scontri che hanno coinvolto alcuni dei presenti e che hanno obbligato il Consiglio di Amministrazione a rimandare l’Assemblea al prossimo 20 novembre.

Porto, rissa in Assemblea: il comunicato UFFICIALE

Un episodio stigmatizzato in maniera dura dallo stesso club con un comunicato ufficiale pubblicato sui canali della società.

Nella nota si afferma che la “mancanza di rispetto tra soci, tra aggressioni fisiche, avvenute durante l’intervento di un membro della commissione di revisione degli statuti e dopo la partecipazione di un associato sono riprovevoli e infangano una storia secolare di cultura democratica”.

Inoltre il Porto garantisce che saranno utilizzati tutti i mezzi “per identificare i responsabili” e preannuncia anche un procedimento disciplinare per chi si è reso protagonista degli scontri fisici.