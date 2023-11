Cristiano Ronaldo, i numeri impressionano anche in Arabia Saudita

Trasferitosi in Arabia Saudita per giocare nel campionato locale, Cristiano Ronaldo continua ad essere in grande forma. Alcune cifre chiave.

Un giocatore come CR7 non ha di certo bisogno di presentazioni. Tra partecipazioni a tornei prestigiosi, successi in campo e riconoscimenti nella vita extracalcistica, il talento portoghese negli anni si è costruito una fama planetaria.

Qualsiasi appassionato di calcio, ad ogni latitudine, ne ha sentito parlare negli ultimi decenni e ricorda almeno qualche prodezza del suo repertorio. Inoltre, la rivalità con Leo Messi è proseguita per anni, alimentando la popolarità di entrambi. Ma anche ora che le loro strade si sono separate – il campione argentino gioca in MLS, CR7 nella Saudi Arabian Premier League – Cristiano Ronaldo continua a far parlare molto di sé.

I numeri, meglio delle parole, riescono a riassumere le sue straordinarie abilità e, soprattutto, la sua fame di gol, intatta dopo anni e anni di professionismo. Vediamo allora insieme qualche recente record del campione portoghese.

Cristiano Ronaldo: il gol resta il marchio di fabbrica

Al di là delle giocate sopraffine e dei dribbling fulminei, CR7 ha sempre avuto come principale obiettivo quello di fare gol e portare la sua squadra alla vittoria. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, come pure quelli del Real Madrid, club con cui il talento lusitano ha vinto tutto.

Pochi giorni fa l’ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, che ha messo a segno la rete n° 16 della sua stagione. Si tratta della realizzazione n° 864 in carriera. Numeri certamente impressionanti. E ben si sa che Cristiano Ronaldo sa segnare un po’ in tutti i modi, anzi ‘invecchiando’ ha guadagnato ulteriore scaltrezza. Infatti, dopo il gran destro da fuori della settimana scorsa, l’ultimo gol è di rapina, sullo stile di Superpippo Inzaghi.

Il tiro vincente fissa il risultato finale sul 3-1 per Al Nassr all’Al-Wehda. Gli altri due gol della gara sono stati opera dei compagni di squadra Alex Telles e Al Amri, che hanno anticipato CR7. A quest’ultimo il compito di chiudere la contesa con il terzo.

Ma un altro numero degno di nota è il 45: infatti questa cifra rappresenta le realizzazioni totali di Cristiano Ronaldo nel corso dell’anno solare. Soltanto due attaccanti hanno fatto meglio di lui, ovvero Kane e Haaland, ma è anche vero che il fattore anagrafico gioca dalla loro parte.

Cristiano Ronaldo e l’obiettivo della vetta nel campionato saudita

Il campione è un evergreen, dimostrando pur a 38 anni di essere ancora atleticamente in buone condizioni. E i gol ne sono la controprova. La scorsa settimana – dicevamo – è arrivato un destro che ha portato l’Al-Nassr alla vittoria per 2-0 contro l’Al-Khaleej.

In questo campionato i numeri di CR7 parlano da soli, ma non c’erano dubbi: 13 gol e 7 assist nella Saudi Arabian Premier League. Mentre, se si contano tutte le competizioni, il bottino cresce a quota 16 gol e 9 assist – con le realizzazioni in Champions League asiatica e in King’s Cup.

Insomma, tutto fila liscio nell’avventura saudita di Cristiano Ronaldo. Tranne un dettaglio. L’ultima vittoria è di rilievo per l’Al Nassr perché, con questo risultato, resta in scia all’Al Hilal primo in classifica. Ed ovviamente CR7 ambisce ad essere primo in campionato.

L’esperienza in terra saudita è iniziata con il botto: ecco perché

Dopo essere tornato al Manchester United, in una seconda esperienza al club che non è stata come si era augurato e che si è caricata nel tempo di tensioni e incomprensioni, da quest’anno Cristiano Ronaldo cerca nuove vittorie nel campionato arabo.

Un avvio non brillantissimo il suo, ma dopo poche partite il campione si è sbloccato e lo ha fatto alla sua maniera – ovvero facendo molti gol. E se il buongiorno si vede dal mattino, anche con l’Al-Nassr arriveranno successi: il fuoriclasse portoghese, nel corso della sfida di campionato tra Al Wahda e Al Nassr di inizio 2023, realizzò infatti un poker personale che ha consentito alla sua nuova squadra di vincere per 4-0.

Il poker parla da solo ma, a dire il vero, con quella gara il portoghese ha stabilito un altro incredibile record. Infatti Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 503 gol segnati nei campionati nazionali. Il numero è la somma delle 311 marcature con il Real Madrid, le 103 con il Manchester United, le 81 con la Juventus, le 3 con lo Sporting Lisbona le prime 5 con l’Al Nassr. Nel corso dell’anno, dicevamo, sono arrivati tante altre reti, a riprova che la fame di vittorie – con il passare degli anni – non è certo calata.