Zanetti certifica il passaggio di consegne: Lautaro Martinez nuovo simbolo dell’Inter | VIDEO CM.IT

Javier Zanetti ha parlato di Lautaro Martinez e del suo possibile rinnovo di contratto con l’Inter

“Spero possa essere il nuovo Zanetti“: a parlare è proprio l’ex centrocampista e bandiera dell’Inter, oggi vicepresidente della società nerazzurra, in riferimento a Lautaro Martinez.

Alla presentazione del suo libro ‘Un legame Mondiale’, Zanetti si è soffermato sull’attuale numero 10 dell’Inter e in particolare sulla possibilità che diventi simbolo della squadra anche negli anni a venire, rinnovando con l’Inter. “Spero che Lautaro possa essere il nuovo Zanetti dell’Inter – le sue dichiarazioni – e che possa essere felice con questa maglia come lo sono stato io”.

🎥 🇦🇷 Javier #Zanetti sul rinnovo di #LautaroMartinez: "C’è l’intenzione di tutti di continuare insieme. Spero che Lautaro possa essere il nuovo Zanetti dell’Inter" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/yxWG2Xevn9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 14, 2023

Zanetti quindi continua: “Merita tutto quello che sta vivendo, per noi è un giocatore fondamentale. È il nostro capitano ed è in grande forma: speriamo che sia determinante in una partita così importante come Juventus-Inter“. Ultima battuta sul rinnovo: “Lo ha detto anche Marotta: siamo una squadra e un gruppo molto unito anche fuori dal campo. C’è l’intenzione di tutti di continuare insieme”